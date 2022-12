NIVEA promove ação social para mais de 100 famílias na Paraíba

Atividade ocorreu em colaboração com a a Redepharma e inspirada pelo propósito “O Toque que Transforma”; a marca destinou 10% dos seus lucros durante o São João para beneficiar comunidades locais

O fim de 2022 será mais confortável para mais de 100 famílias de Campina Grande, na Paraíba. A NIVEA, empresa líder mundial em cuidados com a pele, em parceria com a Redepharma e o Instituto São Vicente de Paulo concluiu, nesta semana, a doação de 10% de suas vendas durante as comemorações de São João, que foram destinadas para cestas básicas.

A atitude é inspirada pelo “O Toque que Transforma”, projeto levou o #ToqueNordestino à vida de centenas de famílias, atendidas pela Casa da Lili, associação que presta assistência psicossocial gratuita a pessoas em vulnerabilidade. “Projetos inspiradores como esse, que nos proporcionam o cuidado com o próximo, revelam histórias reais e nos estimulam a continuar trabalhando para sermos uma marca transformadora, que oferece contribuições reais para a população nordestina”, afirmou a Head de Trade e Marketing da NIVEA para Norte e Nordeste, Ligia Annunziato.

A empresa nutre no Nordeste, um olhar especial de reconhecimento da cultura nordestina como patrimônio nacional, que inspira tantos costumes, tradições, e permeia outras regiões. Com operação em Recife (PE), busca vivenciar essa rotina e conectar consumidores em uma jornada de valorização das suas necessidades de pele. Para isso, a marca tem desenvolvido ações sociais, comunicação e iniciativas de marketing específicas, divulgações direcionadas com os principais veículos e influenciadores locais, além de campanhas produzidas especialmente para a região.

NIVEA está há mais de 110 anos reinventando seu portfólio para cuidar das pessoas em suas demandas. Por isso, ao lado das suas linhas de hidratantes corporais e faciais, protetores solares, soluções de skin care e muito mais, promoveu a campanha sem alterações de valores nos pontos de venda da Redepharma.