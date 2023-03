Nivea Maria vive mãe de Jesus na montagem de “Paixão de Cristo”

A atriz global já consagrada nacionalmente participa de peça tradicional durante a Semana Santa no Piauí

Depois de interpretar Evelina Ramirez, em A Dona do Pedaço, da TV Globo, a atriz Nivea Maria se prepara para um novo desafio. Ela viverá Maria, mãe de Jesus, na montagem da tradicional “Paixão de Cristo”, que será encenado durante a Semana Santa, 7 e 8 de abril, na cidade de Floriano, no Piauí.

Recentemente, a atriz global comemorou 60 anos de carreira



“Participei do espetáculo em 2017 e foi uma experiência fantástica. Então, a expectativa de voltar e interpretar a Maria é enorme e desafiadora, no sentido de estar representando a mãe de Cristo, que é uma personagem de pureza, humildade, de superação pela dor tão grande que ela está passando. É um ensinamento para mim, como atriz, que tenho que colocar todas essas características do personagem e trabalhar ao vivo, a céu aberto”, comenta Nívea.

Atriz Nívea Maria aparece com caracterização de Maria. Crédito da foto: Jefferson Mendes



Além da atriz, estão no elenco, grandes nomes como Guilherme Leican, Nando Rodrigues, no papel de Pilatos e Roberto Birindelli, que será Caifás.



A encenação acontece no Teatro Cidade Cenográfica, o segundo maior a céu aberto do Brasil, às 20h, com entrada franca.