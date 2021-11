Neymar Jr. e artista brasileiro criam baralho exclusivo para maior site de pôquer do mundo

O baralho ficará disponível apenas no site PokerStars.net

Nesta segunda-feira, 22, foi divulgada uma super novidade para os amantes do pôquer. Neymar se juntou ao artista Pedro Gomes, artista do Rio de Janeiro, para criar um baralho exclusivo para o site PokerStars.net, considerado o maior site de pôquer on-line do mundo.

A posição de Neymar na marca permite que ele trabalhe em uma série de projetos criativos inspirados no mundo da cultura



Como embaixador cultural do site, Neymar criou o Coletivo Cultural. Dentro desse projeto, haverão várias novidades, sendo que uma delas é a colaboração artísticas com o artista urbano e tatuador, Pedro Gomes.

“Como as pessoas sabem, sou um grande fã da arte da tatuagem e adoro que possamos trazer isso para um jogo de pôquer para realmente agitar as coisas. Pedro realmente capturou meus interesses em seu trabalho artístico”, disse Neymar.



O artista brasileiro criou um baralho personalizado, exclusivo e limitado para o site PokerStars.net. Apenas um pequeno número de unidades estará disponível para ganhar, mais detalhes no blog do PokerStars.net e mídias sociais.

Atualmente com 25 anos, Pedro é um artista multidisciplinar, que além de projetos individuais, possui um galpão artístico



“Foi incrível criar este baralho para o PokerStars.net e Neymar Jr., e provavelmente foi um dos meus trabalhos favoritos. Adaptar meu estilo usual de tatuagem para desenhar um baralho de cartas foi um processo muito legal e estou muito satisfeito com os resultados”, disse Pedro.

O PokerStars.net é um site gratuito e não tem apostas



Neymar e Pedro também estão trabalhando com o artista britânico Laurie Vicent e a artista francesa Kashnik. Juntos, eles estão fazendo a curadoria de um baralho personalizado que represente a cultura e a inspiração que o jogador tem por onde passa.