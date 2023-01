Nespresso apresenta edição especial limitada de cafés gelados para refrescar o verão

Marca reintroduz cafés sazonais e apresenta um blend inédito para consumo com gelo, além de acessórios exclusivos

Para celebrar a chegada do verão, a Nespresso acaba de lançar uma edição limitada de cafés gelados tendo Alessandra Ambrosio como musa da campanha. O novo café da linha Barista Creations for Ice foi inspirado no Brasil e todos os café da Edição especial foram feitos para serem consumidos com gelo. A coleção de Edição Limitada, que este ano também conta com acessórios exclusivos, ficará disponível em todo o País enquanto durarem os estoques.

A Nespresso acaba de lançar uma edição limitada de cafés gelados tendo Alessandra Ambrosio como musa da campanha

“O verão é minha época favorita do ano e, como brasileira, tenho muito orgulho de ser o rosto de uma campanha inspirada no verão do meu País. Adoro o conceito do café marcando momentos importantes, e estou muito animada em fazer parte de uma campanha tão especial. Trabalhar com a Nespresso para dar vida a essas receitas deliciosas é uma honra, ainda mais quando os acessórios coloridos e cafés de qualidade realmente refletem o verão brasileiro em uma xícara!”, disse Alessandra Ambrósio, musa global da campanha.

A linha de cafés de verão 2023 da Nespresso conta com oito variedades de cafés

A linha de cafés de verão 2023 da Nespresso conta com oito variedades de cafés. A grande novidade deste ano é o blend inédito Liminha Over Ice. Disponível na Linha Original (40ml) e para o sistema Vertuo (80ml), o novo café garante equilíbrio da acidez do limão e do frescor da hortelã dando um toque ousado às notas leves de frutas e de cereais dos Arábicas africanos.

Os sazonais Freddo Intenso, Freddo Delicato, Ice Forte, Ice Leggero e o favorito Coconut Flavor também retornam por tempo limitado.

O Coconut Flavour, pode ser utilizado por ambos os sistemas, e traz um sabor refrescante de coco. Os cafés sazonais Ice Leggero (80ml) e Ice Forte (230ml), estão disponíveis para o sistema Vertuo. Já o Freddo Delicato e Freddo Intenso retornam para o sistema Original.

“A combinação perfeita entre café e gelo sempre foi uma conquista enorme por aqui e ficamos felizes em trazer por mais um ano a Edição Limitada Barista Creations for Ice para o Brasil. Experiência e inovação são guias importantes para a Nespresso, por isso, buscamos nos aproximar de toda a energia brasileira no verão com a campanha Summer”, comenta Mônica Lopes, diretora de Marketing da Nespresso Brasil.

Além dos cafés exclusivos, a marca também apresenta acessórios inéditos e limitados assinados pela Alessandra Ambrósio. São duas Vertuo Mugs de vidro, que possuem uma frase diferente em cada uma delas e são ótimas para quem quiser colecionar. E para deixar o momento do café ainda mais completo, a Nespresso também lançará a coqueteleira Barista Shaker de aço inoxidável micro escovado, ideal para preparar as melhores receitas de drinks com café neste verão.

A linha de Edição Limitada Barista Creations for Ice chega ao e-commerce e às boutiques Nespresso em todo o Brasil no dia 16 de janeiro, e fica disponível por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques.