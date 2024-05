Natalie Smith brilha em dupla função na estreia de ‘Xeque Mate

A última quinta-feira (16) marcou o retorno triunfal de Natalie Smith às webséries com a estreia de “Xeque Mate”. A nova produção da Ponto Ação Produções, onde Natalie é sócia, já está disponível tanto no aplicativo da produtora quanto no YouTube, e traz a artista em um papel desafiador: além de atuar como Clarice, ela também dirigiu a série.

Em sua mais recente websérie, a artista se destaca tanto na atuação quanto na direção, prometendo conquistar o público

Conhecida pelo sucesso de “Stupid Wife”, a Ponto Ação Produções investiu em “Xeque Mate”, uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas. A história gira em torno da delegada Giovanna Torres, uma dedicada policial de Itaipava que se muda para o Rio de Janeiro em busca de crescimento na carreira, honrando a memória de sua falecida mãe, Clara. No Rio, ela assume um caso de furtos milionários na empresa Enterprise, onde conhece o empresário Christopher Collins e sua enigmática esposa, Maya Manoela Collins. A trama se complica quando Giovanna se vê atraída por Maya, iniciando um perigoso jogo de desejos e dilemas éticos.

A estrela de “Stupid Wife” retorna em grande estilo com uma trama repleta de suspense e paixão, disponível na plataforma da produtora e no YouTube

Natalie interpreta Clarice, a secretária dedicada da empresa Enterprise. Inicialmente, ela iria apenas dirigir o projeto, mas, com mudanças no elenco, a equipe sugeriu que ela assumisse o papel. “Como ela era um pouco menor, seria melhor para conseguir conciliar com a direção. Ela é super importante também para a história e eu acredito que as pessoas vão gostar muito. Entreguei tudo que podia. Descobri um dia antes que eu realmente faria a personagem, mas eu acredito que tenha dado certo”, comenta Natalie.

Gravada em 2023, a websérie “Xeque Mate” é uma produção ambiciosa que destaca a versatilidade e o talento de Natalie Smith. A artista se mostra otimista quanto ao feedback do público: “Como eu já assisti os episódios e gostei de absolutamente tudo, espero agora que o público também curta tanto quanto eu. Torço para que seja um presente para eles. O elenco está lindo, a equipe trabalhou incansavelmente para entregar um trabalho bonito, então tomara que a galera receba de braços abertos”.

A estreia de “Xeque Mate” não só celebra o retorno de Natalie às webséries, mas também marca uma nova fase em sua carreira, onde a combinação de atuação e direção promete conquistar o público e consolidar ainda mais o nome da Ponto Ação Produções no cenário audiovisual.

Com uma história envolvente e personagens cativantes, “Xeque Mate” já está disponível para o público. Assista aos episódios e acompanhe essa emocionante trama que promete prender a atenção do início ao fim.