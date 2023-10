Naldo Benny prioriza saúde em meio a intensa agenda de shows

Médico nutrólogo, Dr. Ronan, cria protocolo personalizado para artista alcançar seu melhor shape e bem-estar

No vídeo de hoje, vamos falar sobre a jornada de superação e renovação de Naldo Benny, o conhecido cantor brasileiro. Com mais de 17 anos de carreira, Naldo enfrentou um desafio que impactou sua rotina de shows e sua qualidade de vida.

Naldo Benny revela distúrbios metabólicos

Naldo Benny revelou recentemente sua preocupação com a saúde, após sentir um cansaço constante durante suas apresentações. Diante dessa situação, o cantor tomou uma decisão corajosa: priorizar sua saúde e bem-estar. Para isso, ele buscou a ajuda do médico nutrólogo e endocrinologista, Dr. Ronan Araujo, do Instituto Dr. Ronan Araujo. Nesse processo, Naldo compartilhou suas dificuldades em manter uma alimentação saudável nos camarins, devido às opções limitadas de alimentos disponíveis.

Durante a consulta médica com Dr. Ronan, Naldo desabafou sobre sua frustração em não conseguir se alimentar de maneira adequada

Durante a consulta médica, Naldo desabafou sobre sua frustração em não conseguir se alimentar de maneira adequada, o que estava afetando seu desempenho e disposição física nos palcos. “Quando finalmente busquei ajuda médica, doutor, uma série de exames revelaram um monte de distúrbios metabólicos hormonais, incluindo o hipotireoidismo. Isso estava mexendo comigo, meu metabolismo estava indo por água abaixo, e eu me sentia sem energia, completamente acabado. O mais louco é que já tinha sentido essas mudanças por um bom tempo, fui atrás de outros profissionais e, cara, foi negligenciado”, compartilhou o cantor.

Os distúrbios metabólicos hormonais, como o hipotireoidismo, afetam o funcionamento do sistema endócrino e, consequentemente, o metabolismo do corpo. No caso do hipotireoidismo, a glândula tireoide não produz hormônios tireoidianos em quantidades suficientes, o que leva a uma desaceleração do metabolismo. Isso pode resultar em sintomas como fadiga, falta de energia, ganho de peso, dificuldade de concentração e sensação de frio. Esses problemas hormonais podem agravar ainda mais o metabolismo de uma pessoa, dificultando a perda de peso e afetando o seu bem-estar geral.

O Dr. Ronan Araujo, renomado por sua experiência em nutrologia, elogiou a resiliência de Naldo em meio a essas adversidades. Juntos, eles estabeleceram um protocolo personalizado focado na saúde e na redução do percentual de gordura corporal do artista. Atualmente, Naldo apresenta um percentual de gordura de 27%, mas a meta é alcançar menos de 10% até o Carnaval.

Durante as consultas, Naldo demonstrou grande motivação e compreensão das alterações identificadas nos exames. Ele está comprometido em retomar um estilo de vida saudável, buscando alcançar o corpo que o faz sentir-se bem, ao mesmo tempo em que prioriza sua saúde.

Empolgado com essa nova fase, Naldo Benny compartilha: “Me aguarde, estou me preparando para o melhor shape da vida, tá? Meu momento foco sem camisa e decotão, para sair na escola de samba!” Sua esposa, Moranguinho, brinca com a ideia de que ele chegará como o “Rei do Carnaval.”

Naldo Benny está determinado a seguir as recomendações do Dr. Ronan com interesse e comprometimento, acreditando que essa mudança positiva em sua vida terá um impacto significativo em sua carreira e em sua felicidade pessoal. A trajetória do cantor é um exemplo de determinação e cuidado com a saúde, mesmo em meio a uma carreira agitada na música.