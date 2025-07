Nader Khalil comemora liderança do Cidade Alerta Maringá no Ibope: “Jornalismo de resultado!

O jornalista Nader Khalil interrompeu o trajeto de volta para casa nesta segunda-feira, 30, para ligar a câmera do celular e comemorar uma novidade com o público, por meio de um reels que vem ganhando tração nas redes. O motivo foi a ligação do presidente do Grupo RIC, Leonardo Petrelli, trazendo a novidade: os números preliminares do Ibope confirmaram o Cidade Alerta Maringá como líder em audiência de jornalismo no seu horário de 18h e conquista o segundo lugar absoluto entre todas as emissoras da região.

Em meio à era digital, Cidade Alerta Maringá prova que o público ainda valoriza jornalismo na televisão e apuração detalhada. (Reprodução)

“Eu estou saindo da RICTV, indo para casa, e parei o carro aqui porque acabei de receber uma ligação muito importante, que me deixou muito feliz”, contou Nader. “A RICTV é líder em vários horários e vice líder absoluta durante toda a programação. Mas, em especial, o Cidade Alerta Maringá, que apresento todos os dias, é hoje líder em jornalismo em seu horário na região, absoluto e disparado. Vice líder em jornalismo, também disparado, em relação a todas as emissoras paranaenses”, comemorou.

No vídeo, ele agradeceu nominalmente equipe, direção e, principalmente, os telespectadores que “fizeram da sala de casa uma extensão da redação”. A fala, recheada de “obrigados”, termina com uma promessa: “Eu prometo retribuir a cada um de vocês com muito mais trabalho e dedicação todos os dias.”

O apresentador não escondeu a emoção ao compartilhar com o público os dados preliminares do Ibope. (Reprodução)

A força de um noticiário detalhado

Em entrevista exclusiva, Nader atribuiu o feito a um conteúdo mais aprofundado em tempos de notícias instantâneas. “A televisão vive uma transformação. Hoje o telespectador não espera mais o jornal das seis para saber o que está acontecendo. Quando alguém decide sentar às 18 h para ver o Cidade Alerta Maringá, é porque confia que ali encontrará a notícia completa, com riqueza de detalhes para formar opinião”, analisou.

De acordo com o apresentador, o programa registrou crescimento de 40 % na audiência, número expressivo em um ambiente em que a informação se dispersa entre redes sociais, streaming e canais de notícias 24 h no YouTube. “Isso mostra que, apesar de toda a concorrência, as pessoas ainda querem um jornalismo de credibilidade. E é esse o nosso compromisso”, ressalta.

Questionado sobre o que o público pode esperar a partir de agora, Nader foi direto e prometeu um jornalismo responsável e voltado para o resultado. “Daqui para frente, podem esperar mais comprometimento e responsabilidade. O telespectador deixou claro que quer um jornalismo sério, sem interesses paralelos. Nosso dever é honrar essa confiança, entregar notícia confiável, sem ideologia, apenas o fato. Jornalismo de resultado: é esse o nosso compromisso”, afirma.

Os resultados finais do Ibope devem ser divulgados oficialmente nos próximos dias, mas, antes mesmo da publicação, o apresentador já converteu números em combustível. Com o sinal verde da audiência, Nader Khalil e o Cidade Alerta Maringá prometem manter, e ampliar, a pegada que os levou ao topo.