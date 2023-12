Mundo Bita terá personagem autista de 8 anos

O desenho Mundo Bita lançará episódio especial em abril de 2024, na HBO Max e no Cartoonito, que contará com a presença de um novo personagem chamado Léo, que será um garoto autista de oito anos. A escolha pelo lançamento previsto do episódio com participação de Léo em abril de 2024 deve-se ao mês ser conhecido como “Abril Azul”, mês destinado a conscientização do autismo. O adorável menino viverá uma história de descobertas e amizades após se juntar a Dan, Lila, Tina e Tito na série “Imagine-se”.

“Queremos mostrar que, ao compreender o outro e dar espaço para que ele se sinta confortável no grupo, é possível incentivar a convivência. A chegada de Léo reforça o nosso compromisso com a inclusão, que é parte fundamental das narrativas do Mundo Bita”, explica Chaps Melo, fundador e um dos sócios da Mr. Plot, produtora responsável pela animação, sobre a motivação para a criação do personagem no desenho.