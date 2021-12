Multinacional Investidora do Porto de Itajaí chega a Balneário Camboriú com a primeira bolsa de valores de ativos financeiros digitais reais do mundo

Multinacional Investidora chega a Balneário Camboriú com a primeira bolsa de valores de ativos financeiros digitais reais do mundo

O evento contou com nomes importantes na área e aconteceu no último dia 20 de dezembro em Balneário Camboriú – SC.

A DSDX, que faz parte da holding investidora do porto de Itajaí, com 7 bilhões em investimentos no projeto do porto Regente Atlântico e da Marina, realizou evento no último dia 20, com a participação de autoridades do estado e a presença de Antônio Camarotti, CEO e Publisher da revista Forbes Brasil, que palestrou ao lado do presidente da Holding, Oderli Feriani Diplomata embaixador, Curador da Corte Criminal Internacional, subordinada ao Comitê Internacional de Direitos Humanos e Ambientais da Criança da ONU. (Tribunal de Haia), e do CEO da Bolsa de valores, Bruno Alcântara.

O Grupo, dono dos bancos Philadelphia, nos Estado Unidos, banco Xpay e do maior fundo de investimentos tokenizados do mundo, lançou este mês, da Suécia, a primeira bolsa de valores de ativos financeiros digitais reais, a DSDX.

O estado de Santa Catarina desponta mais uma vez no mercado de inovação, inaugurando uma das primeiras unidades do balcão da DSDX no Brasil. “A vinda da Bolsa para SC é a chancela do mercado mundial , para o estado que já é centro de tecnologia e Inovação no Brasil”, afirma o CEO Bruno Alcântara.

O Grupo participa da construção do estado em vários empreendimentos e segundo o vice presidente do banco Philadelphia, Roberto Zinoli, Balneário Camboriu tende a ser protagonista mercado Blockchain brasileiro, mercado que movimenta 5,4 trilhões de dólares por ano.