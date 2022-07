Mulheres têm mais representatividade no Rock in Rio 2022 com podcast exclusivamente feminino

Em parceria com a TIM, chega às plataformas o She Rocks, que vai promover conversas com artistas, compositoras e profissionais para dar visibilidade à potência feminina na música

Além de um dia exclusivamente dedicado às mulheres nos principais palcos do festival, a organização do Rock In Rio acaba de anunciar que chega hoje às plataformas de streaming musical, o primeiro podcast feito só com mulheres, batizado She Rocks. Neste espaço, o festival promoverá semanalmente, em parceria com a operadora de telefonia móvel TIM, conversas entre mulheres inspiradoras de diversas áreas da cena musical, entre elas artistas, compositoras e profissionais técnicas.

Novo podcast dá mais representatividade às mulheres no Rock In Rio

Tanto os organizadores do evento quanto a operadora reconhecem que a presença feminina no setor ainda está muito aquém do seu potencial. Por isso, o projeto surgiu desta observação, em que diversos dados relativos à representatividade da mulher na indústria da música, como o fato de que, segundo a União Brasileira de Compositores, em 2021, as mulheres receberam apenas 9% do total distribuído em direitos autorais no país, mostra que no caminho de transformação na indústria, uma longa estrada ainda precisa ser percorrida para mudar esse cenário.

O podcast She Rocks será produzido por e sobre as mulheres que fazem diferença no meio musical e do entretenimento. O objetivo é que este seja um espaço plural que amplifica e potencializa esta voz na indústria da música, destaca nomes pioneiros e engaja cada vez mais a presença feminina neste universo que ainda é predominantemente ocupado por homens.

Luíza Sonza participa do primeiro episódio She Rocks

“A presença feminina na indústria da música ainda está muito aquém do seu potencial. Entendemos que a força de comunicação e engajamento do Rock in Rio pode contribuir para que mais rápido vejamos mudanças nesta realidade. O Rock in Rio é um ponto fora da curva, pois aqui nós mulheres ocupamos 65% dos cargos de liderança. Acreditamos que, enquanto nos divertimos e cantamos juntos, podemos também semear conversas relevantes para a sociedade. Por isso, na edição deste ano, o festival terá um dia inteiro dedicado a elas, com as mulheres compondo 100% do line-up de alguns palcos da Cidade do Rock, no dia 11 de setembro. A proposta do She Rocks é alimentar essa conversa de agora até lá e dar visibilidade à potência feminina no setor, que ainda está ocupado em sua maioria por profissionais homens” afirma Roberta Medina, VP Executiva do Rock in Rio.

O primeiro episódio, lançado nesta terça-feira (19), já chega com força total. As convidadas da estreia são Roberta Medina e a cantora Luisa Sonza. O She Rocks lançará um novo episódio toda terça-feira e está disponível gratuitamente nas principais plataformas musicais: Spotify e Deezer.