Mulheres Positivas e Oracle unem forças na revolução tecnológica feminina

Parceria promove equidade de gênero e oferece 5 mil bolsas para capacitar mulheres em tecnologia

Uma revolução no campo tecnológico está prestes a acontecer, impulsionada pela parceria estratégica entre o Mulheres Positivas e a Oracle. O anúncio, feito recentemente, revela um compromisso conjunto de promover a equidade de gênero e o empoderamento feminino na área de tecnologia em todo o Brasil.

O coração desse projeto inovador é o Programa Oracle Next Education (ONE), que oferecerá 5 mil bolsas para mulheres de todas as regiões do país participarem de uma jornada de conhecimento intensiva ao longo de 6 meses.

“Acreditamos firmemente que a tecnologia é um campo que deve ser acessível a todos, independentemente do gênero. Com o Programa ONE, estamos abrindo portas para milhares de mulheres entrarem e prosperarem na indústria tecnológica,” afirma Fabi Saad, fundadora do Mulheres Positivas.

O curso, com duração de 6 meses e mais de 560 horas de conteúdo, é dividido em 4 trilhas que cobrem tanto o desenvolvimento pessoal quanto habilidades técnicas específicas para a área de programação, desenvolvimento front-end ou back-end. Não é necessário ter conhecimento prévio em tecnologia para participar. As inscrições estarão abertas até 10/01/24, com início das aulas em 15/01.

“A Oracle e o Mulheres Positivas estão comprometidos não apenas em fornecer educação tecnológica de qualidade e gratuita, mas também em moldar um futuro onde a equidade de gênero no setor de tecnologia seja uma realidade,” diz Cenerli Alexandre, Head de Operações do Mulheres Positivas.

“O ONE é um programa com dois pilares que visam uma transformação social: educação e empregabilidade. Por isso, queremos que mais mulheres conheçam essa oportunidade e sejam protagonistas de suas histórias, afinal, a tecnologia é para todas as pessoas,” explica Amanda Gelumbauskas, líder ONE da Oracle para América Latina.

Mulheres maiores de 18 anos, com acesso a um computador e internet, e disponibilidade de pelo menos 4 horas diárias para estudos, são incentivadas a se inscrever na turma especial do Mulheres Positivas no ONE. As vagas são limitadas, enfatizando a importância da inscrição antecipada.

Se você está pronta para fazer parte dessa transformação, basta acessar o app Mulheres Positivas, clicar no banner “Formação de Mulheres na Tecnologia” e seguir as instruções para completar a inscrição. Não perca a chance de se destacar na indústria tecnológica e contribuir para a construção de um futuro mais igualitário.

As vagas são limitadas, enfatizando a importância da inscrição antecipada: aqui.