Mulheres no poder cervejeiro: Ambev abre 3 mil bolsas para especialização!

Descubra como a Ambev está transformando o mercado cervejeiro com um curso gratuito que promove a inclusão feminina e abre novos horizontes profissionais para mulheres de todo o Brasil

A indústria cervejeira, tradicionalmente dominada por figuras masculinas, está prestes a testemunhar uma revolução liderada por mulheres, graças à iniciativa pioneira da Ambev. Pelo quarto ano consecutivo, a gigante da bebida lança o programa CervejeiraSouEu, dedicado exclusivamente à capacitação feminina no universo cervejeiro.

Oferecendo 3 mil vagas totalmente gratuitas, a Academia da Cerveja da Ambev mira em uma inclusão produtiva efetiva, promovendo o conhecimento, especialização e, sobretudo, abrindo novas oportunidades para mulheres em todas as regiões do Brasil. O programa, que já beneficiou mais de três mil mulheres nos últimos três anos, é um marco na luta pela equidade de gênero dentro do setor.

O curso, acessível online para mulheres acima de 18 anos, é ministrado por um time de especialistas femininas no assunto, incluindo sommelières e cervejeiras, e abrange desde a história da cerveja na civilização até as nuances de sua produção e harmonização. Ao fim do curso, as participantes recebem um certificado, selando não apenas o conhecimento adquirido mas também a entrada em uma comunidade crescente de mulheres cervejeiras.

Além da capacitação técnica, o CervejeiraSouEu se posiciona como um desafio ao status quo, questionando a associação automática do termo “cervejeira” a um objeto e não a profissionais qualificadas. Essa ressignificação, promovida pela Ambev desde 2021, reflete o compromisso da empresa com a inclusão produtiva e a independência financeira das mulheres, alinhado à sua meta de impactar 5 milhões de pessoas até 2032.

A iniciativa vai além do CervejeiraSouEu, com a Ambev oferecendo também cursos introdutórios ao mundo da cerveja para suas funcionárias e programas de segurança alimentar para mulheres na indústria fabril, reforçando seu papel como agente de transformação social e econômica.

Num setor onde a representatividade feminina ainda é desafiadora, programas como o CervejeiraSouEu são essenciais para não apenas quebrar barreiras, mas também para inspirar uma nova geração de mulheres a explorar e liderar no mundo da cerveja. Com a Ambev liderando pelo exemplo, o futuro da indústria cervejeira promete ser mais diverso, inclusivo e rico em oportunidades para todos.

Para participar, basta acessar o site da Academia da Cerveja.