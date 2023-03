Mulheres empreendedoras da América Latina têm a chance de ganhar 25 mil euros em concurso de inovação social

Fundação Bayer lança prêmio para mulheres empreendedoras que impactam positivamente a saúde, nutrição e agricultura na América Latina

Mulheres empreendedoras que têm projetos relacionados à Saúde, Nutrição ou Agricultura e que contribuem para gerar um impacto social positivo em sua comunidade têm até o próximo dia 24 de março, para se inscrever no “Women Empowerment Award”.

Organizado pela Fundação Bayer, instituição global da companhia, em parceria com The Unknown Group, o concurso de Inovação Social vai premiar a vencedora com 25 mil euros.

O prêmio contemplará projetos inovadores na América Latina, selecionando cinco finalistas que terão a chance de receber coaching personalizado para atingir metas individuais de negócios e terão acesso à rede de especialistas da Bayer. Além disso, a vencedora receberá visibilidade através da comunicação e passará a fazer parte da rede de empreendedoras apoiadas pela Fundação Bayer.

Para participar, é necessário ser uma mulher empreendedora, com uma empresa startup já em operação, que já tenha alguns clientes e tenha potencial para crescer, fortalecer-se e escalar com este apoio.

Os projetos devem ter um claro componente de inovação e podem estar focados em diversas áreas, como seguros e finanças agrícolas, gestão de água, distribuição de alimentos, recuperação de alimentos, agricultura sustentável, saúde das culturas, robótica e tecnologia agrícola, agricultura de precisão, novos métodos de cultivo, nutrição personalizada, alimentação infantil, telemedicina e saúde digital, monitoramento sanitário, seguros e acesso à saúde, saúde mental, planejamento familiar, saúde da mulher, acessibilidade das informações e distribuição de medicamentos.

Andrea Acerbi, Diretora Global de Inovação Social e Doações Corporativas, destaca a importância da iniciativa contemplar pela primeira vez os países da América Latina, incentivando abordagens e soluções inovadoras para alcançar o empoderamento das mulheres no desenvolvimento de negócios de impacto.

A iniciativa da Fundação Bayer e The Unknown Group visa fornecer um espaço global para celebrar e potencializar essas conquistas, reconhecendo os talentos da América Latina nesse campo e contribuindo para empoderar mulheres inovadoras e talentosas nos setores de atuação da Bayer que impactam positivamente o progresso da sociedade.

As inscrições podem ser feitas até 24 de março no site Link, e as participantes precisam ter um mínimo de habilidades que lhes permitam se comunicar e apresentar o projeto em inglês caso sejam pré-selecionadas. Este é um prêmio imperdível para mulheres empreendedoras da América Latina que buscam expandir seus negócios, contribuir para o desenvolvimento social e conquistar visibilidade internacional.