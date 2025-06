Mulheres do Distrito Federal podem se inscrever em 5 mil bolsas gratuitas em tecnologia

O Santander e a F1RST, empresa de tecnologia do Santander, em parceria com a Amazon Web Services (AWS), líder global em computação em nuvem, anunciam a abertura das inscrições para o Bootcamp Santander Code Girls, programa que oferece 5 mil bolsas de estudo gratuitas exclusivamente para mulheres, com foco na capacitação em tecnologia. A trilha educacional foi desenvolvida para garantir o aprendizado em tecnologias da AWS com aplicação prática nos conceitos de cloud computing e DevOps. As interessadas podem se inscrever até 3 de agosto pelo Santander Open Academy no link https://c.dio.me/code-girls-2025. Não é necessário ter conhecimento prévio ou ser cliente do Banco para participar.

Todas as bolsistas terão acesso online gratuito à trilha de aprendizagem oferecida pela DIO (Digital Innovation One)

O programa abordará desde os conceitos básicos até práticas avançadas de automação e DevOps, com fundamentos da computação em nuvem, gerenciamento de instâncias, redes, bancos de dados, segurança e serviços avançados, incluindo Lambda, Kubernetes e ferramentas de monitoramento. Além disso, explora práticas recomendadas de segurança, desenvolvimento e automação, fornecendo uma base sólida para quem deseja se aprofundar na AWS e utilizar seus serviços de forma eficiente e segura.

Todas as bolsistas terão acesso online gratuito à trilha de aprendizagem oferecida pela DIO (Digital Innovation One), ecossistema de educação aberta em tecnologia da América Latina que conecta talentos a oportunidades reais por meio de cursos, projetos práticos e desafios desenvolvidos em parceria com grandes empresas.

A trilha traz os principais fundamentos e serviços essenciais para um usuário que gostaria de se preparar para a certificação oficial AWS Cloud Practitioner e as 250 participantes graduadas com o melhor desempenho receberão vouchers com 100% de desconto para a prova de certificação. Além disso, as alunas irão concorrer a vagas de Analista de Tecnologia na F1RST, localizada na cidade de São Paulo. Atualmente, a F1RST conta com mais de 40 analistas contratadas por meio do programa, consolidando a iniciativa como uma porta de entrada para mulheres no setor de tecnologia.

“Na F1RST, sempre incentivamos os colaboradores a acelerarem a carreira profissional, oferecendo treinamentos, certificações e capacitação de alto nível. Iniciativas como o Code Girls promovem a diversidade e impulsiona a participação de mulheres nas áreas de tecnologia e inovação, além de transformar as alunas em especialistas de programação”, destaca Richard Flavio da Silva, CEO da F1RST.

O Code Girls chega à sua 3ª edição e já impactou mais de 14.000 profissionais, capacitando-as em áreas estratégicas do mercado de tecnologia. A iniciativa visa aumentar a representatividade feminina em um ambiente em crescimento, mas, ainda, marcado por desafios de inclusão. De acordo com a pesquisa “Mulheres na TI 2023”, realizada pela Pretalab, as mulheres representam menos de 20% dos profissionais de TI no Brasil, com presença ainda menor em cargos técnicos e de liderança.

“O cenário reforça o quanto é necessário ampliar o acesso e a qualificação para mulheres nesse mercado. O projeto atua como porta de entrada para transformar esse cenário, promovendo inclusão, diversidade e oportunidades para um setor que demanda profissionais preparadas e inovadoras”, afirma Márcio Giannico, Senior Head de Governos, Instituições, Educação e Universia do Banco Santander.

“Na AWS, acreditamos que a diversidade impulsiona a inovação. O Santander Code Girls é uma iniciativa transformadora que abre portas para mulheres na computação em nuvem e contribui para um setor de tecnologia mais inclusivo”, afirma Fabio Filho, head de Iniciativas Educacionais Globais da AWS. “Estamos entusiasmados em colaborar neste programa que oferece educação de qualidade, certificações reconhecidas e oportunidades de carreira, ajudando a preencher a lacuna de habilidades e fortalecer a presença feminina na tecnologia”, completa.