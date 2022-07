Muito além da série ‘Diário de um Banana’

Grupo Editorial VR vendeu 15 mil livros na Bienal de São Paulo

Filas de adultos e crianças para tirar uma foto com Greg, personagem principal da série best-seller mundial “Diário de um Banana”, no estande da VR Editora na 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, deu o tom do sucesso da editora que registrou aumento superior a 44% no número de vendas em relação à edição de 2018.

Fila para uma foto com o personagem Greg

Das 10 obras mais comercializadas da VR na Bienal, seis são da coleção “Diário de um Banana”, escrita por Jeff Kinney.

Para além do sucesso da série infantil que já reúne 16 volumes, o estande também conquistou o público infantojuvenil: o best-seller do The New York Times “O Priorado da Laranjeira”, da escritora Samantha Shannon, foi o campeão de vendas durante os 10 dias. A obra é publicada pelo selo Plataforma21, destinado ao público jovem e marcado pela representatividade LGBTQIA+, cultura pop e entretenimento.

Greg, personagem principal da série best-seller mundial Diário de um Banana

O público adulto, porém, não foi esquecido. Homens e mulheres em busca de aperfeiçoamento pessoal se emocionaram com o psicólogo e escritor Marcos Lacerda, autor de “Amar-se: uma viagem em busca de si mesmo” e “Amar, desamar e amar de novo”, publicados pelo selo Latitude. Ele autografou e recebeu os leitores por mais de sete horas no último dia da Bienal das Bienais. Um novo livro está programado para o segundo semestre deste ano.

O estande também conquistou o público infantojuvenil

No Brasil desde 1998, a VR nasceu da união de duas editoras argentinas, Trini Vergara e Lidia María Riba. Atualmente, são três escritórios na América Latina – Argentina, Brasil e México –, e um na Europa, localizado na Espanha, que distribuem o catálogo para outros países do continente.