Morana lança campanha de Dia das Mães estrelada por Mari Maria

A Morana lançou campanha de Dia das Mães estrelada pela influenciadora e empresária Mari Maria. A marca de acessórios, reuniu também um squad especial paras as fotos.

Flores são destaque especial na coleção de Dia das Mães de uma maneira lúdica



“O Dia das Mães é uma data que já é carregada de emoções e de afeto. A nossa campanha tem como objetivo transmitir valores e histórias que ressoem em nossos clientes. Queremos gerar conexão por meio de uma campanha mais emocional e criar laços significativos, proporcionando uma experiência que vai além do simples ato de comprar. Ao adotar essa abordagem, buscamos tocar o coração do nosso público-alvo, despertando empatia, nostalgia, gratidão ou amor”, explica Nara Dutra, head de marketing, e-commerce e CRM da marca.

“O presente que qualquer mãe adoraria receber nessa data especial”, diz Mari



“Além de ser uma marca que eu amo e admiro, o convite da Morana foi bastante especial porque me permitiu celebrar o Dia das Mães de uma forma diferente com meus filhos”, comenta Mari Maria. “A coleção possui peças modernas, ao mesmo tempo sofisticadas e atemporais, o presente que qualquer mãe adoraria receber nessa data especial – eu, com certeza adoraria”, completa a empresária.

Mari Maria ao lado de seus filhos Davi e Noah na campanha



Além de Mari Maria, que aparece ao lado de seus filhos, Davi e Noah na campanha, a Morana contou com a participação do duo Mar Aberto, formada pelos cantores Gabriela e Thiago, interpretando Promete, de autoria de Ana Vilela e copyright Sony. “A música tem o poder de gerar conexões. Precisávamos de uma trilha que fosse tão especial quanto tudo o que queríamos retratar. Não teve como ser diferente”, finaliza Nara.



Nesta campanha, as flores continuam tendência, o que deve seguir nas próximas estações. Por isso ganharam destaque especial na coleção de Dia das Mães de uma maneira lúdica, conectando-se com a simbologia do buquê de flores, bastante usado como presente em datas especiais. As pérolas arrematam os detalhes de alguns dos acessórios desta coleção. Também a correntaria, que já vem sendo destaque em algumas temporadas, estará presente.



“Apostamos na mistura dos elos para apresentar uma coleção mais atrativa para o nosso cliente. A correntaria é uma expertise da Morana e, por isso, trouxemos produtos modernos em uma releitura da corrente em design diferenciado associada à mistura de materiais”, destaca Liana Rondon, gerente de produtos da Morana.