Moradores do DF podem participar de curso gratuito de liderança e inovação do Santander em parceria com Fórmula 1

O Santander anuncia uma parceria inédita com a Fórmula 1 para o lançamento do curso “Liderança de alta performance: Lições da F1”. Os inscritos poderão aplicar os princípios do esporte automobilístico no mundo corporativo e terão acesso a experiências exclusivas que incluem atividades práticas, simulação de situações que envolvem o trabalho em equipe e incentivam a busca por melhorias contínuas e inovação. Além disso, terão a oportunidade de participar de atividades imersivas e experiências para aplicar a vivência de pilotos, engenheiros e profissionais do esporte no mundo corporativo. As inscrições podem ser feitas pelo link do Santander Open Academy.

O curso será no formato “Acesso Direto”, permitindo que os participantes se inscrevam e comecem imediatamente. O conteúdo abordará os princípios da liderança a partir do universo da Fórmula 1, incluindo temas como resiliência, inovação, melhoria contínua e trabalho em equipe. “A parceria entre o Santander e a Fórmula 1 ensina como unir o dinamismo e a inovação do automobilismo com o desenvolvimento de líderes corporativos. O Banco está comprometido em preparar os participantes para enfrentar desafios com resiliência e criatividade”, afirma Marcio Giannico, Head Senior de Governos, Instituições e Universidades do Santander.

A nova iniciativa irá fornecer as ferramentas essenciais que irão aprimorar suas habilidades em gerenciamento de tempo, trabalho em equipe e tomada de decisões no ambiente corporativo. Este programa é uma oportunidade única para liberar seu potencial e iniciar sua jornada de liderança com confiança. Os participantes receberão um certificado de conclusão de curso que poderá ser adicionado aos seus perfis profissionais.