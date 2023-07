Mioma Uterino: conheça a condição, tratamentos e possibilidades de cirurgia feita por cirurgião endovascular

Entenda sobre a condição que pode ser resolvida com uma embolização feita por cirurgião endovascular, o que em muitos casos, substitui a histerectomia – a famosa retirada do útero

O mioma uterino é uma condição comum que afeta muitas mulheres em diferentes fases da vida. Caracterizado pelo crescimento anormal de tumores benignos no útero, o mioma pode causar sintomas desconfortáveis e impactar a qualidade de vida das mulheres. Nesta reportagem, exploraremos o que é o mioma uterino, quem está mais propenso a desenvolvê-lo, métodos de diagnóstico, tratamentos disponíveis e a possibilidade de cirurgia, incluindo a opção da embolização realizada por cirurgião endovascular. Além disso, discutiremos a recuperação pós-cirurgia e a capacidade de engravidar normalmente após o procedimento.

Cirurgião vascular e professor universitário André Miquelin fala sobre mioma uterino



O mioma uterino é um tipo de tumor benigno que se desenvolve no útero. Esses tumores são compostos de tecido muscular, fibroso e podem variar em tamanho, quantidade e localização dentro do útero. Embora a causa exata do mioma seja desconhecida, fatores genéticos e hormonais parecem desempenhar um papel significativo no seu desenvolvimento.

Segundo cirurgião vascular e professor universitário André Miquelin, existe a possibilidade de uma gravidez saudável após o tratamento do mioma

O mioma uterino pode afetar mulheres de qualquer idade, mas é mais comum em mulheres com idade entre 30 e 50 anos. Além disso, mulheres afrodescendentes têm maior predisposição a desenvolver miomas e costumam apresentar sintomas mais graves. Outros fatores de risco incluem histórico familiar da condição, obesidade e níveis hormonais desequilibrados.



O diagnóstico de mioma uterino geralmente é feito por meio de exames clínicos, como o exame pélvico, ultrassonografia, ressonância magnética ou histeroscopia. Os sintomas do mioma podem variar desde nenhum sintoma até sangramento menstrual intenso, dor pélvica crônica, aumento do volume abdominal e alterações urinárias.



O tratamento do mioma uterino depende dos sintomas, da idade da paciente, do tamanho e da localização dos miomas, bem como do desejo futuro de gravidez. As opções de tratamento incluem medicamentos para alívio dos sintomas, terapia hormonal, embolização das artérias uterinas (realizada por cirurgiões endovasculares) e cirurgia.



O tratamento para mioma uterino varia de acordo com a gravidade dos sintomas e o desejo de preservar a fertilidade da paciente. As opções incluem:

Acompanhamento clínico: Miomas pequenos e assintomáticos podem ser monitorados regularmente pelo médico sem a necessidade de intervenção imediata.

Medicamentos: Em alguns casos, medicamentos hormonais podem ser prescritos para controlar o sangramento excessivo ou reduzir o tamanho dos miomas.

Procedimentos minimamente invasivos: Miomas sintomáticos e de tamanho moderado podem ser tratados por meio de procedimentos minimamente invasivos, como a embolização uterina.

Cirurgia: Para casos mais graves ou em mulheres que desejam uma solução definitiva, a cirurgia para remover o mioma ou mesmo o útero pode ser recomendada.

A cirurgia para tratar miomas uterinos é recomendada em casos de sintomas graves que afetam a qualidade de vida da mulher, como sangramento excessivo, dor intensa ou dificuldade para engravidar. Além disso, se os miomas crescem rapidamente ou se tornam muito grandes, a cirurgia pode ser necessária.

Cirurgia de embolização para mioma

A embolização das artérias uterinas é um procedimento minimamente invasivo realizado por um cirurgião endovascular. Durante o procedimento, o cirurgião insere um cateter em uma artéria femoral (da virilha) e o guia até as artérias uterinas, responsáveis por fornecer sangue aos miomas. Pequenas partículas são injetadas para bloquear essas artérias, interrompendo o suprimento de sangue para os miomas e levando à redução do seu tamanho e sintomas associados.

Após o procedimento, os miomas regridem, a recuperação pode variar de acordo com a o tamanho do mioma e a condição física da paciente. Geralmente, é recomendado um período de repouso e cuidados adequados para uma recuperação completa. É importante seguir as orientações médicas, tomar os medicamentos prescritos e fazer o acompanhamento pós-operatório regularmente.



É importante destacar que a cirurgia para mioma uterino não impede necessariamente a gravidez. Muitas mulheres conseguem engravidar normalmente após a remoção dos miomas, especialmente se apenas os tumores foram removidos e o útero foi preservado. No entanto, é necessário consultar o médico para avaliar a saúde reprodutiva individual e discutir os riscos e benefícios antes de tomar qualquer decisão.

Segundo o cirurgião vascular e professor universitário, André Miquelin, que atua no Hospital de Base – São José do Rio Preto, e atende pacientes com diagnóstico de mioma uterino de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, “o mioma uterino é uma condição comum que afeta mulheres em idade reprodutiva. O diagnóstico e o tratamento adequados são essenciais para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida”.



“Com opções que variam desde medicamentos até procedimentos minimamente invasivos e cirurgias, as mulheres afetadas têm várias alternativas para lidar com o problema e, em muitos casos, existe a possibilidade de uma gravidez saudável após o tratamento. No entanto, cada caso é único, e é fundamental buscar a orientação de profissionais médicos para tomar decisões informadas e personalizadas”, finaliza o cirurgião André Miquelin.