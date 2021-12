Milton Nascimento e Orquestra Ouro Preto lançam apresentação histórica e gratuita no YouTube.

O concerto acontece em Juiz de Fora-MG em celebração aos 50 anos do álbum ‘Clube da Esquina’

Nada melhor que finalizar o ano com muita música boa. Em uma apresentação histórica, gratuita e emocionante, Milton Nascimento se juntará a Orquestra Ouro Preto em uma homenagem aos 50 anos do ‘Clube da Esquina’. A performance inédita será transmitida na quarta-feira, 29 de dezembro, no YouTube de forma gratuita para todo o mundo.

Foto: Reprodução



O álbum ‘Clube da Esquina’, lançado em 1972, foi desenvolvido por Milton e os irmãos Borges, Marilton, Márcio e Lô, em Belo Horizonte-MG. Considerado um dos discos mais importantes da música brasileira, é claro que o álbum não poderia deixar de ser homenageado. Até hoje, o disco consegue transformar mentes e corações com a mesma força desde o seu surgimento.

Foto: Reprodução



De acordo com Nascimento, estar ao lado de uma renomada orquestra para homenagear esse importante álbum da carreira dele é uma honra. “Sempre fui um admirador da Orquestra Ouro Preto – não só da parte musical – mas também de todo o trabalho social que eles fazem pelos jovens músicos de Minas Gerais. E quando surgiu a oportunidade de fazer esse projeto em comemoração ao Clube da Esquina junto com eles, foi uma realização muito grande para todos nós”, afirma o cantor.

Foto: reprodução



A apresentação contará com os principais hits de Milton, Lô Borges, Brant e Ronaldo Bastos e outros. Sob a regência do Maestro Rodrigo Toffolo, direção musical assinada por Wilson Lopes e direção geral e artística de Augusto Nascimento, o público de casa vai cantar junto e se emocionar com canções como “Maria, Maria”, “Nada será como antes”, “Paisagem na Janela” e muito mais.

Foto: Reprodução



Com patrocínio de AngloGold Ashanti, o concerto acontecerá no palco do Cine-Theatro Central, de Juiz de Fora-MG. Ele será transmitido, gratuitamente, dia 29 de dezembro, quarta-feira, às 20h30, no canal da Orquestra no YouTube. “É uma honra para a AngloGold Ashanti patrocinar este emocionante encontro da nossa tradicional parceira, a Orquestra Ouro Preto, com Milton Nascimento, ajudando a eternizar a obra de um dos maiores músicos de todos os tempos”, diz Othon Maia, gerente sênior de Comunicação e Relações Institucionais da marca.