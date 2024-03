Mexidinha: O sucesso da empresa brasileira de sopas desidratadas, naturais e saudáveis lança linha infantil equilibrada

A Mexidona apresenta sua mais recente inovação, a Mexidinha; a linha inicia com sopas desidratadas e saudáveis para o mercado de alimentação infantil. Compreendendo as tendências e necessidades atuais das famílias modernas, a marca desenvolveu uma série exclusiva de sopas infantis, combinando nutrição, sabor e diversão de maneira única.

A Mexidinha chega com duas opções encantadoras: a “Sopa de Legumes” e a “Sopa de Letrinhas”, ambas são uma celebração de sabores e nutrientes, feitas com uma seleção de vegetais e macarrão em formato de letrinhas. Cada receita foi cuidadosamente criada para oferecer uma alimentação equilibrada, rica em sabor e cheia de saúde, auxiliando no desenvolvimento da criança atendendo às exigências dos pais contemporâneos por opções mais naturais e benéficas para seus pequenos.



A “Sopa de Legumes”, opção vegana que contém um mix de seis vegetais coloridos: brócolis, espinafre, batata doce, ervilha, cebola, cenoura, batata e mandioquinha. Já a “Sopa de Letrinhas” se dá pela combinação rica em sabores com uma receita com frango desfiado, abóbora, ervilha, cebola, cenoura, batata, mandioquinha e cúrcuma.

O grande destaque foi o desenvolvimento do primeiro macarrão de letrinha sem glúten do Brasil, feito com fibra de aveia, oferecendo uma alternativa segura, saudável e divertida para crianças com restrições alimentares. Sem sal, sem leite, sem conservantes e sem glutamato, uma marca “clean label”. As sopas são desidratadas, garantindo um preparo rápido e prático, sem abrir mão do sabor caseiro que tanto agrada ao paladar infantil.

A marca entende que a praticidade no dia a dia é essencial, por isso, a Mexidinha foi criada para ser uma solução rápida para refeições, sem sacrificar a qualidade nutricional. Alinhada com o cuidado de quem consome, e também com a sustentabilidade, as embalagens da Mexidinha, além de coloridas e divertidas, são 100% biodegradáveis e recicláveis, seguindo o protocolo de compromisso com o meio ambiente.

Mexidinha chega para definir um novo padrão no segmento de alimentação infantil, combinando o melhor da nutrição, sabor e consciência ambiental. Comprometida com a excelência e a inovação, a Mexidona convida as famílias brasileiras a se juntarem nesta jornada de descobertas gastronômicas, onde cada refeição é uma oportunidade para nutrir, encantar e educar.”

A Mexidona está comprometida em ser líder no segmento de alimentação infantil e levar para as gôndolas nas melhores redes do Brasil alimentos inovadores e saudáveis, que se preocupam em encantar as famílias que confiam e proporcionar o melhor em alimentação infantil.

Jéssica Schroeder, Engenheira de Alimentos, e Larissa Leal, Engenheira Mecânica

SOBRE A MEXIDONA

A Mexidona nasceu da visão e da determinação de duas engenheiras apaixonadas pela alimentação saudável e pelo empreendedorismo. Jéssica Schroeder, Engenheira de Alimentos, e Larissa Leal, Engenheira Mecânica, uniram suas habilidades e conhecimentos para criar uma marca revolucionária no cenário da alimentação saudável: a Mexidona.

A Mexidona representa uma nova era de comida saudável, fácil e acessível, eliminando todas as desculpas para não comer bem. Por meio de embalagens vibrantes e designs intuitivos, a Mexidona faz com que seus produtos – uma diversificada gama que inclui sopas, risotos e shots matiais – se destacam não apenas nas prateleiras, mas na vida de seus consumidores.

A marca Mexidona nasceu com o propósito de se aproximar ainda mais dos seus consumidores, oferecendo produtos com “sabor de feito e do bem”. Com rótulos atrativos e embalagens de fácil compreensão e 100% biodegradáveis, a empresa, especializada em alimentos saudáveis, visa tornar a experiência de alimentação prática e agradável. Com vários benefícios funcionais, entre eles a perda de peso e o desinchar corporal.

Assim, a Mexidona transforma a vida das pessoas, valorizando a alimentação saudável, tornando-se sinônimo de comida de verdade, cheia de cores e livre de conservantes.

www.mexidona.com.br