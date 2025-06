Mercado fitness adere à Inteligência Artificial (IA), de olho no cliente cada vez mais imediatista

Repostas rápidas sobre determinado produto é um dos pilares do bom atendimento que, segundo levantamento da Hibou, empresa de monitoramento de mercado e consumo, é o fator mais importante na hora da compra para 94% dos consumidores. Com a existência de ferramentas ágeis de contato e de interação com o cliente, cada vez mais apegado à tecnologia, como o WhatsApp, deixar de atendê-lo rapidamente é um grande pecado na engrenagem dos negócios. Para se ter ideia desse imediatismo, tão necessário nos dias de hoje, pesquisa da consultoria Provokers, feita com exclusividade para o Google Brasil, mostrou que 79% dos usuários de smartphones esperam obter informações rápidas quando usam o aparelho como meio de navegação na internet.

Essa agilidade no atendimento, que todo consumidor espera, ganha um novo aliado: a Inteligência Artificial (IA). No segmento fitness, levando em conta a concorrência acirrada entre as academias na briga pela clientela, essa ferramenta é fundamental em vários processos. É esse agente de automação inteligente, que consegue atender leads e alunos para agendar aulas experimentais ou mesmo realizar vendas, que a ABC EVO, empresa dona de plataforma de mesmo nome, pertencente ao grupo ABC Fitness, leva como um dos carros-chefes para o Rio Sport Show. A retomada dessa conhecida feira fitness e de bem-estar, está marcada entre os dias 10 e 12 de julho, no Expo Mag, na capital carioca. “Trata-se de um avanço na otimização de tempo, escalabilidade e economia de recurso nos dois processos, essencial para toda academia que deseja abraçar a modernidade”, explica Paulo Akiau, presidente da ABC EVO.

Podendo operar por 24 horas, sem interrupção, um agente de IA consegue dar todas respostas que o cliente precisa via WhatsApp, concretizando todo o processo de venda a partir do primeiro contato. O tempo de espera cai de uma hora, quando o atendimento é feito por uma equipe altamente treinada, para menos de dois minutos, com a IA na jogada. Em vendas, isso é fundamental, pois a partir de 10 minutos de espera nas respostas, a conversão cai. A junção entre uma equipe de vendas antenada e a inteligência artificial é capaz de garantir 100% de sucesso na intenção de venda.

De acordo com levantamento da Central do Varejo, realizado entre abril e junho de 2024, 47% dos varejistas brasileiros já utilizam a tecnologia IA em algum processo. Mas o que a ABC Evo entrega é algo ainda mais sofisticado nesse universo. “A interação com nosso agente de automação inteligente se dá de uma forma bastante natural, inclusive por áudio. E vai além uma venda, digamos, fria, pois também são respondidas dúvidas sobre a prática de exercícios físicos de acordo com objetivo do cliente”, afirma Paulo Akiau. “Outro ponto importante: toda essa conversa fica à disposição do agente de vendas, facilitando uma segunda abordagem do cliente, sem perda de tempo, caso seja necessário”.

Esse é primeiro passo da ABC EVO, líder em gestão de academias na América Latina, em relação à IA. A ideia é que esse produto seja cada vez mais aperfeiçoado, passando a atender a academia como um todo, de forma eficiente e personalizada. Tudo pela satisfação e conquista do cliente.

Sobre a ABC EVO. Plataforma líder de gestão para academias e estúdios na América Latina, atendendo 8.500 operadores em 19 países, incluindo 95% das redes de academias e as marcas mais importantes do Brasil. É a que também mais cresce no segmento, tendo superado a marca de 5 milhões de alunos ativos cadastrados em 2024. Mais informações: evo.w12.com.br.

Sobre a ABC Fitness. Provedora de tecnologia número um para empresas de fitness no mundo, dando suporte a mais de 40 milhões de usuários ativos, incluindo personal trainers, e mais de 32 mil estabelecimentos, processando, anualmente, valores superiores a US$ 12 bilhões em pagamentos. Simplificando e inovando o gerenciamento de clubes, academias e estúdios por mais de 40 anos, transforma sonhos em realidade. Também fornece insights que impulsionam os negócios. Mais informações: abcfitness.com.