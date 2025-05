Mercado de venda de carteiras inadimplentes atinge R$ 5,1 bilhões de janeiro a abril deste ano

A Recovery, empresa do Grupo Itaú e líder na compra e gestão de créditos inadimplidos no Brasil, acaba de anunciar um balanço referente aos meses de janeiro a abril deste ano. O período acumulou um total de R$5,1 bilhões de carteiras de dívidas vendidas por grandes empresas cedentes, incluindo companhias dos setores financeiro, varejo, cooperativas e outros.

Quatro em cada dez brasileiros adultos (41,50%) estavam negativados em fevereiro deste ano

Desse total, R$ 1,3 bilhão foi referente a dívidas de cartão de crédito e R$ 162 milhões foram de inadimplências do segmento de veículos. “As dívidas de cartões de crédito são as mais representativas no mercado de cessão de carteiras inadimplentes. A facilidade de contratação desse tipo de crédito e o uso como uma fonte de renda somadas a alta taxa de juros impulsionam o endividamento. Já o segmento de veículos reúne inadimplências que têm como garantia o próprio bem, no caso, motos, carros e caminhões. Essas dívidas podem ser de financiamento ou outros tipos de crédito”, comenta Plínio Ribeiro, Head Comercial e de Aquisição de Carteiras na Recovery”.

A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) divulgaram recentemente que quatro em cada dez brasileiros adultos (41,50%) estavam negativados em fevereiro deste ano, o que representa 68,76 milhões de consumidores com dívidas.

Atualmente, a Recovery possui sob sua gestão mais de R$ 132 bilhões de créditos inadimplidos e mais de 30.7 milhões de clientes com dívidas ativas em sua base.

Uma nova norma, a Resolução CMN 4.966 do Banco Central, que entrou em vigor este ano, traz alterações importantes para a gestão de riscos de crédito nas instituições financeiras do Brasil, o que tem impacto direto no mercado de venda de carteiras inadimplentes. “A contabilização das perdas esperadas em determinadas carteiras de crédito pode aumentar ou diminuir suas provisões afetando a decisão de vender ou manter as carteiras de crédito dentro do seu balanço”, explica Plínio.

Sobre a Recovery

A Recovery é uma empresa do Grupo Itaú e plataforma especialista em recuperação de crédito no Brasil. Líder de mercado, a companhia possui sob sua gestão mais de R$ 132 bilhões de créditos inadimplidos e, atualmente, mais de 30.7 milhões de clientes com dívidas ativas em sua base. Mais informações em https://www.gruporecovery.com