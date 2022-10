Mercado de Luxo foi tema do curso ministrado por catarinense em Paris

A empresária catarinense radicada em São Paulo Manu Berger, finalizou na última semana, na capital francesa, o curso especial de imersão no mercado de luxo.

Elaborado por meio de uma metodologia inovadora, as temáticas e experiências tinham como foco as nuances do setor de atuação dos participantes.

Maya Mattiazzo, Bia Abadia, Daniele Cavallini, Renato Bozi, Manu Berger, Mariana Penteado

Para que as experiências fossem ainda mais singulares e customizadas, as participantes, vindas de estados como Paraná, São Paulo, Espírito Santo e Goiás, foram divididas em três turmas.

Imersões personalizadas

Na primeira turma estavam Maya Mattiazzo, Evely Antonielle e Elines Couto, e a proposta da capacitação visava uma imersão no conceito de luxo do ponto de vista francês. Nesse sentido, uma das primeiras ações foi a visita à loja da Panerai, marca ícone do setor.



Aurea Degani, Ana Julia Degani, Manu Berger, Maya Mattiazzo

As participantes tiveram o privilégio de estar entre as primeiras pessoas no mundo a conhecer a coleção Luminor Due. Em seguida, foi realizado um tour guiado pela galeria Printemps, um dos endereços mais exclusivos do luxo parisiense onde foi possível conhecer detalhes da arquitetura do espaço.

Houve ainda a oportunidade de frequentar uma aula sobre chás com a naturóloga Rochelle Virmond, que explicou como o consumo da bebida está inserido no lifestyle dos franceses e como apreciar um sabor indicado para o equilíbrio da saúde durante o outono.

Por fim, todas participaram de uma aula de yoga no entorno da Torre Eiffel ministrada pelo mestre Goura Avatara; na ocasião, utilizaram roupas da Rowa, ressaltando as conexões entre o luxo e a qualidade de vida.

Aurea degani, Manu Berger, Maya Mattiazzo, Bia Abadia

A segunda turma contava com a participação de Mariana Penteado, Beatriz Abadia, Daniele Cavallini e Renato Bozi, tendo como foco as experiências relacionadas ao mercado da alta joalheria.

Os participantes também realizaram uma visita à galeria Printemps, com foco nas lojas especializadas no segmento de joias, e à loja da Panerai, para conhecer mais sobre a marca.

Para completar a experiência, foi realizada uma série de visitas a fornecedores, lojas e endereços específicos relacionados ao segmento de joias, para o fortalecimento do networking e a ampliação do conhecimento sobre as tendências do setor.

Bia Abadia, Daniele Cavallini, Rentao Bozi, Mariana Penteado, Maya Mattiazzo

Mercado de luxo e a construção civil

Tendo como foco o segmento da construção civil, a terceira capacitação foi ministrada de forma particular e exclusiva para Aurea Degani, profissional renomada na área.

Foi realizada uma caminhada pelos arredores parisienses em que foi analisado como a arquitetura de luxo se manifesta na cidade.

Para potencializar a experiência, uma visita ao tradicional Hotel Ritz para conhecer detalhes da decoração e, também, uma visita à Moschino, onde ciceroneada por Manu Berger conheceram uma coleção exclusiva da marca inspirada no universo home décor.



Daniele Cavallini, Renato Bozi, Manu Berger, Bia Abadia, Mariana Penteado, Maya Mattiazzo

A imersão capitaneada pela especialista em mercado de luxo finalizou com as visitas à galeria Printemps e à loja da Panerai, visando principalmente os diferenciais da decoração e da montagem dos ambientes.

De acordo com Manu Berger, que além de atuar com mentorias personalizadas já lançou dois livros sobre o segmento, como a obra “7 anos de luxo em 70 artigos”, disponível na Amazon, “o principal diferencial desses cursos é justamente a possibilidade de realizarmos ações customizadas, atendendo de forma específica cada um dos nichos de mercado dos participantes. Assim, a vivência das experiências foi potencializada de forma máxima”.

Maya Mattiazzo, Rochelle Virmond, Manu Berger, Evely Antonielle, Elines Couto

A especialista ainda completou, “tomar um café no Hotel Ritz, por exemplo, é sim uma vivência luxuosa, porém, entender a importância histórica do hotel ou como o lifestyle francês contribui para os bons resultados do mercado de luxo são conhecimentos que só são possíveis transmitir por meio de um planejamento de atividades customizadas e exclusivas. E foi isso que tivemos o privilégio de proporcionar na última imersão”, finalizou Manu Berger.

