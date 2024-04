Mentoria para mulheres movimenta R$250 milhões em apenas dois meses

A empresária Alexandra Casoni é autoridade em liderança educadora feminina. Sua mentoria “Alexandra Club”, autoral e exclusiva para mulheres surgiu em fevereiro deste ano e possui mentoradas de todo o Brasil e várias partes do mundo. Hoje são 25 participantes e a expectativa é de que até o fim de 2024 este número chegue a 85. Com apenas dois meses de operação, a soma do faturamento do grupo de mulheres mentoradas já gerou mais de R$ 250 milhões em negócios.

Alexandra, que também foi Shark convidada da 8ª Temporada Shark Tank (2023), é sócia da maior liga de mentores do país, a Mentoring League Society (MLS) fundada por Flávio Augusto (Geração de Valor), Joel Jota e Caio Carneiro. Sócia da Flormel, que possui mais de 20 mil pontos de venda e presença nas principais redes de supermercados e farmácias de todo o país, Alexandra tem uma trajetória que se estende por 20 anos, incluindo 9 como CEO da empresa, fundada por seus pais em Franca, São Paulo.

A história do empreendedorismo de Alexandra teve início aos 11 anos de idade, quando ela começou como vendedora de doces. Aos 15, já desempenhava o papel de degustadora de produtos da marca da família. Ao longo dos anos, Alexandra aprofundou seu conhecimento e experiência no mercado de alimentos saudáveis.

“Meus pais fizeram o mais difícil, que foi a base da empresa, os princípios, a raiz. Eu fui os troncos e os frutos. Eu trouxe o fogo e a energia, o entusiasmo de empreender”, comenta a empresária.

Com o objetivo de se aproximar ainda mais das necessidades e desafios do público-alvo desse setor, ela graduou-se em nutrição, tornou-se técnica em engenharia de alimentos e transitou estrategicamente por diversos departamentos da Flormel, incluindo Indústria, Inovação, Trade, Marketing, Comercial e Expansão de Negócios. Em 2023, Alexandra deixou o comando da Flormel como CEO passando a se tornar sócia da companhia, para fundar sua frente de mentoria de alta performance para mulheres empresárias.