Agência MENTHA completa um ano e anuncia novo projeto digital

As sócias-fundadoras Andressa Furtado e Julia Guimarães lançam projeto digital junto com a artista plástica e ilustradora Marillac

Sob o comando das sócias-fundadoras Andressa Furtado e Julia Guimarães, a MENTHA está completando seu primeiro ano de vida cuidando do que ela tem de mais valioso: de todos os clientes nas mais diversas frentes que envolvem a comunicação. A empresa está entrando para o universo das plataformas digitais e lança seu primeiro projeto em parceria com a artista plástica e ilustradora goiana Marillac, mais conhecida no universo da ilustração como Lulu: o e-commerce da Clô (@ilustraclo).

A personagem Clô foi apresentada para o mundo por meio das redes sociais, devido à pandemia e por inspirações de seu neto, Romeo, de 3 anos. “Logo que conhecemos a Clô, nos identificamos inteiramente com seu perfil. Ela transmite leveza, e aborda assuntos importantes com autenticidade, e humor inteligente e despretensioso”, explica a diretora de conteúdo, Julia.

Andressa, Julia e Marillac estão unidas nos mesmos valores. “A Clô é o retrato de todas as ações que a MENTHA se propôs ao nascer: vibrar, viver e respirar”, conclui a diretora de conteúdo digital, Andressa. A Clô traduz toda a força feminina e traz reflexões sobre o preconceito, empreendedorismo feminino, igualdade, e qualquer assunto que esteja no dia a dia das pessoas. É elegante na forma como expõe seus pensamentos, equilibrando divertidamente papos com artistas, viagens e ecologia.

A assistente virtual é uma espécie de versão digital da personagem, que traduz sua mesma personalidade: moderna e simpática.

“Os meus valores são intrínsecos às minhas ilustrações, por isso que eu fiz questão de trazer diálogos de mulheres e uma personagem empoderada”, compartilha Lulu. Para ela, a ilustração é a forma de manifestar sua existência no mundo. “Minha personagem apresenta características de várias mulheres, desde minha filha, as minhas amigas, escritoras que admiro e pessoas próximas a mim, no qual consigo transpor isso nas ilustrações de Clô, traduzindo em uma linguagem simples e reflexiva”, completa.

Seguindo a vida virtual, uma realidade que já existe, a Clô apresenta também seu avatar: a e-Clô. A assistente virtual é uma espécie de versão digital da personagem, que traduz sua mesma personalidade: moderna e simpática.