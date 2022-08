Mente empreendedora e planejamento adequado é receita de sucesso e lucratividade

A mentora Camila Nascimento apresenta pontos essenciais para empresas de todo Brasil

O Brasil é um país com grande diversidade cultural e acolhedor. Podemos observar que cada região tem suas características e peculiaridades que atendem pontualmente os seus moradores e visitantes, dentro dos seus centros comerciais ou pontos turísticos. Com olhar visionário e foco no mundo dos negócios, a mentora Camila Nascimento é fonte de conhecimento para quem deseja empreender, reestruturar ou investir em novos mercados.

Em 2021 o Brasil ocupou o 5º lugar no ranking global na taxa de empreendedorismo e destaca-se como um dos países com mais empreendedores no mundo, de acordo com o monitoramento realizado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

“O Brasileiro é criativo e adapta-se rapidamente em situações inusitadas” afirma Camila. Já são mais de 19 milhões de novas empresas distribuídas nacionalmente e segundo a Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae e o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) refere-se até o mês de Abril de 2022.

“São empresas novas e com pessoas que acreditam em um sonho e investem em seu próprio negócio. Iniciar o novo empreendimento requer esforço físico, pois você irá colocar a mão na massa, planejamento para trabalhar dentro do orçamento e condições do negócio e preparar-se com segurança para que o potencial empreendedor perpetue durante a jornada.” , completa Camila Nascimento.

Camila Nascimento apresenta pontos importantes para o desenvolvimento pessoal e efetivo dos novos empreendedores

A seguir Camila Nascimento apresenta pontos importantes para o desenvolvimento pessoal e efetivo dos novos empreendedores:

mentalidade empreendedora – quem possui mentalidade empreendedora é capaz de enxergar oportunidades, mesmo em momentos adversos

novas experiências – são adeptos a não criar obstáculos para alcançar os objetivos

novas oportunidades – observe tudo que está ao seu redor e que possa beneficiar o seu empreendimento

metas – estabeleça prazos reais para conquistar o que almeja

riscos – aprenda a calcular os prós e contras do seu negócio

novidades – crie e reinvente atrativos para seus clientes

Com tantas empresas em busca de posicionamento no mercado e com foco em conquistar novos clientes é necessário que os novos empresários conheçam o público de interesse e sejam assertivos em suas ações para ter sucesso e clientes fidelizados. “Um empresário com mentalidade empreendedora sempre será capaz de enxergar oportunidades, onde outras pessoas veem como

problemas”, finaliza Camila.