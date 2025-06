Medgest PRO, maior imersão de gestão médica do Brasil, acontece de 27 a 29 de junho, em Alphaville (SP)

Em apenas quatro anos, o Medgest PRO já impactou mais de mil médicos em todo o país, oferecendo uma metodologia prática e estratégica para construir clínicas sólidas, lucrativas e sustentáveis. São sete edições anteriores realizadas com resultados comprovados.

Durante os três dias de imersão, os participantes terão acesso a conteúdos aplicáveis sobre gestão, liderança, processos, marketing, cultura, vendas, finanças e performance. Tudo com foco em resultados reais, visão de negócio e qualidade de vida.

Programa é conduzido pelos sócios-fundadores, Rogério Magalhães, mentor estratégico de carreira médica e cocriador do Medgest PRO; Dra. Erica Mantelli e Dr. Domingos Mantelli, ginecologistas e fundadores da Clínica Mantelli, referência em medicina particular no Brasil; e Dr. Thiago Alcântara, CEO do Grupo Clay e especialista em inovação e sustentabilidade médica

O programa é conduzido pelos sócios-fundadores, Rogério Magalhães, mentor estratégico de carreira médica e cocriador do Medgest PRO; Dra. Erica Mantelli e Dr. Domingos Mantelli, ginecologistas e fundadores da Clínica Mantelli, referência em medicina particular no Brasil; e Dr. Thiago Alcântara, CEO do Grupo Clay e especialista em inovação e sustentabilidade médica.

Convidados Especiais

Além dos mentores, o Medgest PRO 2025 contará com nomes como o influenciador Deive Leonardo, um dos maiores comunicadores do Brasil; e Pyero Tavolazzi, empresário e escritor.

O Medgest PRO tem mais de 50 horas de conteúdo estratégico; apostila, planilhas, ferramentas práticas e certificado digital; networking com profissionais de alto nível de todo o Brasil; visita opcional à Clínica Mantelli — um dos maiores cases de gestão médica do país; conteúdos como marketing, cultura, diferenciação, indicadores, finanças, vendas, liderança e muito mais.

MEDGEST PRO

Programa de gestão e empreendedorismo voltado a médicos e profissionais de saúde. Criado pelos sócios Dr. Domingos Mantelli, ginecologista e obstetra, palestrante e empresário; Dra. Erica Mantelli, ginecologista, obstetra e especialista em saúde sexual – o casal está entre as personalidades mais influentes na área e ginecologia e obstetrícia do Brasil; Rogério Magalhães, mentor e especialista em gestão e estratégia de carreiras; e Dr. Tiago Alcântara, head do Grupo Clay e embaixador da sustentabilidade na medicina.

O programa esmiuça pontos interessantes ao caráter empreendedor da classe médica como conciliação entre gestão clínica e administrativa, ética, marketing no setor, além de trazer uma metodologia comprovada, com visão de modelo organizacional, processos, gestão comercial, alinhamento dos valores e cultura do time interno, entre outros.

São diversos temas apresentados: visão comercial; volume de consultas; novo negócio (clínica própria); tempo para gerenciar; foco nos produtos e serviços; rentabilidade e faturamento; aumento do ticket médio; gerir experiência do paciente; ganho de escala e produtividade no tempo de trabalho; visão de marketing pessoal e carreira; conhecimento de novas ferramentas de gestão; recrutamento de pessoal; definição de processos (comercial, marketing e internos); gestão financeira específica para clínicas e consultórios; organização financeira, entre outros.

Serviço:

Medgest PRO – “A nova versão do médico”

Dias 27 a 29 de julho, no Hotel Blue Tree Premium – Alphaville – São Paulo

Instagram oficial: @medgestoficial