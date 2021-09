Mel Maia, Melody e outros influenciadores se rendem ao novo feat de Thyy e MC Pedrinho “Namorar é Bom”

“Namorar é Bom” avança nas plataformas digitais e conquista famosos e influenciadores no TikTok

Nova aposta dos cantores Thyy e MC Pedrinho, a música “Namorar é Bom” está conquistando o público nas principais plataformas digitais e no TikTok. Lançada há duas semanas, a faixa já é a quinta mais popular na página do funkeiro no Spotify e está entre as músicas virais em capitais como Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC).

No TikTok, famosos como a atriz Mel Maia e a MC Melody têm se rendido ao challenge de “Namorar é Bom”. Outros nomes de destaque da plataforma como os influenciadores Thomas Inoki e Maria Paula Marques também estão caindo na dança. Juntos, os vídeos apenas deles ao som do hit já ultrapassam 1 milhão de views.

“Estou feliz demais por toda essa repercussão! Nossa música está com um alcance maravilhoso, entrando em listas bem bacanas e conquistando a galera! Só tenho mesmo a agradecer a todos pelo carinho! Continuem curtindo”, comenta Thyy que é o autor da letra junto a Giuliano Matheus.

“Namorar é Bom” é o segundo feat apresentado por Thyy e MC Pedrinho, que recentemente colocaram no ar “Meu Esqueminha”, hit que traz a participação também da MC Danny e que segue crescendo entre o público jovem com quase 800 mil plays no Spotify.



Para conferir: https://sym.ffm.to/namorar_e_bom