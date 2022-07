Mauricio Meirelles entra para o Onlyfans: ‘Quando você quiser desculpa para entrar no Onlyfans você diz que entrou para ver piada’

Humorista irá interagir com o público através de grupo exclusivo no Telegram

Mauricio Meirelles resolveu também ter sua conta no Onlyfans. Sua ideia é produzir um conteúdo exclusivo e fora dos padrões dos algoritmos que mandam em qualquer plataforma de conteúdo gratuito.

A ideia do humorista é produzir um conteúdo exclusivo e fora dos padrões dos algoritmos

“Vamos ter um espaço com materiais exclusivos, com piadas de todos os temas, teorias idiotas e, principalmente, um espaço interativo com a audiência para falar de assuntos que as redes sociais não gostam muito. A interação será direto pelo grupo exclusivo no Telegram. E o principal: Quando você quiser desculpa para entrar no Onlyfans, você diz que entrou para ver piada”.

“Um espaço interativo com a audiência para falar de assuntos que as redes sociais não gostam muito”, explica Maurício

Para dar início a sua entrada na plataforma, Mauricio recriou a famosa cena de Anitta no Onlyfans, a da tatuagem nas partes íntimas. Aliás, o apresentador e humorista vai explicar se tatuou ou não o seu bumbum.