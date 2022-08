Matheus e Kauan falam sobre novo single “Basiquinho” e EP inédito

A faixa, que antecede a chegada do EP de mesmo nome, inaugura uma estética mais intimista.

Matheus e Kauan é uma das duplas mais conhecidas quando se trata de sertanejo no Brasil. Em novo momento da carreira, os artistas lançam a música “Basiquinho”. A faixa, que antecede a chegada do EP de mesmo nome, inaugura uma estética mais intimista.

Em entrevista à coluna, Matheus e Kauan revelam que inicialmente não havia planejamento de um EP, mas que tudo começou com a energia da primeira faixa.

Trazendo detalhes sobre o EP, Matheus & Kauan lançarão mais três músicas nos próximos meses: “Bololô”, “Pose” e “Pactos”.

“A princípio a gente escolheu a música ‘Basiquinho’ e íamos gravar só ela. Depois veio a ideia do cenário ser como se fosse um clipe mesmo. Vimos que íamos montar todo o cenário e ficaria bem bonito”, revela a dupla.

Com o avanço do projeto, surgiu ainda a oportunidade de gravar uma música de Jorge e Mateus. “Foi quando decidimos gravar mais três e uma das músicas com Jorge e Mateus. Fizemos o convite para eles, três dias antes da gravação.

As outras duas também a gente fez na semana do projeto. Então é um desafio que a gente gosta, a gente sempre aposta nessas loucuras assim, assim como foi o nosso santo bateu, que fizemos uma semana antes da gravação.”

“Programamos para ser algo mais animado, mais para cima mesmo, com músicas alegres, que falam de festa, de coisas que as pessoas estavam com muita saudade. Então acho que vai ser bem incrível esse ano. A música basiquinho é nossa grande aposta. Acho que vai ser um grande sucesso. É uma música que a gente canta no show antes mesmo de lançar. O público canta e se diverte bastante. Tem tudo para ser uma das músicas mais tocadas do ano.”, adianta a dupla.

Donos de grandes hits como “Gatilho”, “Vou Ter Que Superar” e “Nem Doeu”, a dupla segue se destacando nas principais plataformas de streams com mais de 7.3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, uma das mais famosas. Os sertanejos também fazem sucesso no YouTube e no Instagram com mais de 10.5 milhões de inscritos e 6.92 milhões de seguidores nas plataformas, respectivamente.