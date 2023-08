Mateus Solano e Paula Braun abrem as portas da casa sustentável e mostram detalhes do imóvel de 1978 após reformas

O casal de atores mora na casa de 800 m² original da década de 1970 no Rio de Janeiro com os filhos, dois cachorros e um gato. As reformas que os atores fizeram preservaram a estrutura original e transformaram a casa em um imóvel sustentável e aconchegante

Motivados pelo desejo de ter o segundo filho, o casal de atores Mateus Solano e Paula Braun havia começado uma procura que já durava dois anos, por uma casa que fosse mais ampla e que tivesse jardim e uma área verde para que as crianças pudessem ter contato e bastante espaço para as brincadeiras. O relato foi dado em entrevista a casa Vogue, que divulgou os detalhes da casa do casal nesta sexta-feira (4), em seu canal no YouTube.



Ao visitar a casa pela primeira vez, Paula conta que foram se encantando com cada ambiente, até que chegaram ao jardim e o Mateus olhou para ela e perguntou: “onde é que a gente assina?”. O jardim, além de ser o lugar que garante o entretenimento e a diversão da família e dos animais, é o local que segundo o ator, conseguiram levar sustentabilidade à casa, através dos painéis de energia solar, deck reciclado e um ambiente onde ele mesmo faz compostagem com os resíduos da cozinha.



O ator faz a apresentação da sala e avisa que “é muita coisa bonita, mas muita coisa simples”. O ambiente conta com uma escada de cimento com tijolo da parede aparente, um sofá de alvenaria que já estava no local, juntamente com outros itens de decoração, como o baú e o piano. Mateus reforça que o ambiente é bastante arejado, conta com muito vidro para que entre luz e a natureza.



“A gente queria um lugar claro também, bem iluminado, onde a gente podia ver o sol, deitar na cama e ver o céu, porque a gente gosta de dormir com tudo aberto, olhando pra cima. Então foi o lugar perfeito, o lugar que a gente estava procurando mesmo… perto do mar”, afirma Paula.



A área gourmet foi apresentada pela atriz como o espaço que mais gostam na casa, que é o lugar onde recebem os amigos. O ambiente mistura modernidade e rusticidade entre o que foi reformado e os móveis que foram mantidos. O resultado é um ambiente aconchegante e alegre, porque é bem colorido. A casa recebeu duas reformas: uma na cozinha e outra na estrutura, em que fiação e encanamentos foram substituídos, mantendo o chão, a escada e os cômodos originais.



“É, 40 anos depois precisa, não é. Na verdade de 30 em 30 anos parece que teve que trocar tudo, hidráulica e elétrica, tem uma questão estrutural. Como se vê, tem muita escada, não tem um elevador e um plano, então, ela vai subindo e se escora toda. Ali em baixo da cozinha foi preciso fazer uma reforma estrutural. Chamamos o engenheiro pra ver, tem uma viga, parece um trilho de trem que meio que segura a casa toda, que tem uma tendência de descer. Não só a casa, mas a água também. Então, uma grande questão para essa nossa reforma foi a questão da água que quando chovia aquelas chuvas de verão, ela acabava arranjando um jeito de entrar aqui dentro de casa e escorrer. Teve uma noite que tinha uma cachoeira”, detalha Mateus explicando que a amplitude da reforma.

“A sustentabilidade é a primeira coisa que a gente vê, até os móveis, a maioria das coisas que tem dentro da casa são coisas que a gente garimpou, são feitas de madeira demolição, são coisas que a gente reformou e até achou em casas que foram demolidas e não queriam mais. As cadeiras, um divã que a gente tem lá em cima, tudo a gente vai pegando e vai reformando e vai tentando fazer com que as coisas tenham vida longa”, afirma Paula.

O quarto do casal é o único cômodo da casa que foi planejado para que o espaço fosse bem aproveitado. O espelho foi instalado para auxiliar no reflexo da luz natural no ambiente. A cama foi estrategicamente colocada em um ponto do quarto em que o casal tem vista privilegiada do mar. No banheiro, a luz natural e a natureza também entram através das janelas largas. A reforma comtemplou dois novos chuveiros, um deles, com menor saída de água para economizar, e ao fundo, uma banheira de pedra, um pedido de Paula.



Ainda segundo a atriz, a decoração é afetiva, levada de viagens ou que tenha história na vida do casal, como itens dos pais e avós. “Todo mundo que pergunta: nossa, que casa linda… Eu falo: Paula. Se fosse eu tinha uma espreguiçadeira de praia aqui no meio e pronto. Essa beleza, esse colorido que a casa tem, tem muito do dedo de Paula, que gosta muito de decoração”, revela Mateus Solano.



A cozinha, bastante funcional, misturou parte da decoração antiga com a modernidade de novos itens. O ambiente em que a família passa a maior parte do tempo é pequena, porém não abriu mão de portas e janelas amplas para que a luz mais uma vez entrasse no ambiente e deixasse claro e arejado. Para Paula, a casa se tornou o ponto de encontro dos amigos do filho Benjamim, o que ela acha bastante positivo. “É uma casa que acolhe as pessoas que a gente ama, que chama as pessoas para voltar. Eles sempre falam: vamos fazer de novo daqui um ano. Se sentem muito à vontade aqui. Eu gosto muito daqui”, relata Braun.