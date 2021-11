Com inspiração minimalista, Marthina Brandt lança primeira collab de roupas

A Miss Brasil 2015 e empresária, Marthina Brandt, lançou na última terça-feira (23) seu novo projeto na indústria da moda

Elegância e sofisticação definem o estilo de Marthina Brandt e é exatamente assim que se pode descrever a sua primeira collab de roupas com a marca “As Marias” que chegou na última terça-feira (23) às lojas.

Ela abriu o jogo e contou detalhes sobre como foi realizado todo o processo.

“As peças têm meu DNA e participei de cada etapa, a marca me deu total liberdade de criar. Desenhei as peças, escolhi os tecidos, cores, corte e etiquetas personalizadas. Mas contar com a experiência e curadoria da marca me deixou muito tranquila em todo o processo”, disse.

A empresária também explicou o motivo de fazer a sua primeira collab e ressaltou que sempre foi um sonho seu.

“Sempre sonhei em ter uma coleção que tivesse minha cara, com muita personalidade. Trabalho com “As Marias” há muitos anos e admiro muito a marca e a forma como se comunicam com os seus clientes, por isso não tive dúvidas que a realização desse sonho deveria ser com essa marca”, contou.

Marthina também revelou que se inspirou em marcas mais minimalistas e gringas para esse novo projeto e falou sobre a sua preocupação em conscientizar o público a consumir com mais responsabilidade, já que as roupas não são descartáveis. O consumo consciente proposto por ela destaca que as peças são atemporais e versáteis, podendo ser usadas daqui há 2 ou 3 anos ainda.



A versatilidade das peças é um dos grandes destaques da coleção assinada por Brandt. Ela projetou as roupas para que servissem tanto para ocasiões mais casuais do dia, quanto para o glamour da noite

“Procurei me inspirar em marcas mais minimalistas e internacionais. Muitas vezes tenho dificuldade em encontrar looks atemporais e criei peças que tenho certeza de que atendem essa demanda e sei que vou poder usar as minhas roupas daqui a dois ou três anos ainda, apostei também no consumo consciente”, comenta.

Ao todo são 12 peças, sendo que cada qual tem uma média 2 ou 3 de cores.