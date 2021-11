Jurado do programa ‘Canta comigo’ comemora sucesso do novo single

”É uma honra receber tanto carinho e elogios por essa produção musical vibrante, colorida e iluminada”, disse o cantor

Com o sucesso da nova temporada do reality “Canta Comigo Teen” exibido pela Record TV, o cantor e jurado do programa, Marquês, comemora o sucesso do single “O Meu bom Dia” lançado no último mês nas plataformas digitais e o clipe no YouTube.



“É entusiasmante vivenciar o sorriso das pessoas ao ouvir a música Meu Bom Dia através dos canais @marquesaria. Por várias vezes ouço que sua letra de amor atingiu positivamente o coração das pessoas. Algo que me surpreendeu foi o fato de que diversos pais têm apresentado o vídeo clip animado da música para os seus filhos, o qual conta a história de amor de duas borboletas que se apaixonam e viajam pelo mundo propagando a felicidade. Acredito que por conta da soma desse panorama é que “Meu Bom Dia” ganhou destaque em várias rádios do Sul do Brasil, litoral de São Paulo e Sul de Minas. É uma honra receber tanto carinho e elogios por essa produção musical vibrante, colorida e iluminada”, disse o cantor.