Maria Braz prestigia première de “The Mastermind” em Cannes com look vintage da Chanel

A influenciadora Maria Braz marcou presença, nesta quinta-feira (23), na première do filme The Mastermind,novo longa da cineasta Kelly Reichardt, durante o Festival de Cannes.

A convite das marcas S.Pellegrino e Acqua Panna, patrocinadoras oficiais do evento, Maria apostou em um look com forte referência histórica: um Chanel prêt-à-porter de inverno de 1987, assinado por Karl Lagerfeld. O styling foi de Pedro Sales e a beleza ficou por conta de Arthur Lordelo.

Foto: Only Lusca

“Estou muito feliz em estar, pelo segundo ano, em Cannes, e neste ano assistindo à première de uma cineasta tão incrível que é Kelly Reichardt. Para essa noite quis um look que dialogasse com o espírito cinematográfico e rebelde do filme, além de homenagear esse período da maison que dialogou tão bem com o novo momento para as mulheres da época”, disse Maria.

O vestido escolhido presta homenagem ao início da era Karl Lagerfeld na maison francesa, fase que marcou a revitalização do legado da Chanel e consolidou o prêt-à-porter como símbolo da mulher contemporânea.

Foto: Getty Images

A coleção de 1987 também marcou a chegada de Virginie Viard ao estúdio de criação da marca e o lançamento do primeiro relógio da grife.

Com silhueta marcante, volumes e laços, o modelo usado por Maria Braz remete à exuberância dos anos 1980 e reforça a elegância atemporal da marca.