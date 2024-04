Mari Palma alavanca a audiência da CNN Brasil com conteúdo autêntico

No dinâmico mundo do jornalismo digital, a CNN Brasil se destaca não apenas por seu conteúdo informativo, mas também pelo sucesso estrondoso de Mari Palma, cujo videocast ‘Na Palma da Mari’ já acumula mais de 38 milhões de visualizações. Este número é um testamento do respeito mútuo entre criadores de conteúdo e consumidores, um valor enfatizado por Sergio Maria, Vice-presidente de Inovação e Digital da emissora.

Lucas Lima e Mari Palma no estúdio de “Na Palma da Mari” . Divulgação/CNN Brasil

A trajetória de Mari Palma é marcada pela liberdade criativa e pelo compromisso com a qualidade, que reverbera em cada segmento de sua atuação. Desde entrevistas intimistas que se sentem como conversas na sala de estar até artigos perspicazes em seu blog, Palma transforma cada interação digital em uma oportunidade de fortalecer laços com o público.

Gustavo Mioto e Mari Palma, entrevista mais recente a entrar no “Na Palma da Mari”. Divulgação/CNN Brasil

Os números impressionam: além dos milhões de views, o videocast figura no Top 3 de blogs da CNN Brasil, plataforma que já registra mais de 5,8 milhões de pageviews desde seu lançamento em fevereiro. A estratégia digital da emissora, sob a liderança de Palma, reflete um compromisso com um jornalismo que valoriza a profundidade e a interação humana.

O recente estudo da Teads e Nielsen sublinha a eficácia dessa abordagem, indicando uma preferência clara do público por um espaço digital limpo de poluições visuais, como pop-ups invasivos, reforçando a importância da credibilidade e do respeito no ambiente online.

“Mari tem uma forte conexão com o público, algo que cultivamos e valorizamos profundamente aqui na CNN”, afirma Maria. “É um prazer ver como ela evoluiu de uma influenciadora digital para uma voz poderosa no jornalismo televisivo, sempre mantendo seu toque pessoal e autenticidade.”

O sucesso de Mari Palma não apenas redefine o jornalismo digital moderno, mas também assegura que a CNN Brasil continue na vanguarda como uma emissora que não apenas informa, mas também envolve e inspira. Com Mari Palma na liderança, o futuro do jornalismo digital parece não apenas promissor, mas também infinitamente vibrante.