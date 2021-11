Marco Pigossi se assume gay com foto de mãos dadas com cineasta italiano

O galã global foi parabenizado pelos fãs nas redes sociais

Com vários sucessos na telinha da Globo e Netflix, agora Marco Pigossi conquistou o sucesso também na vida pessoal. O ator assumiu o relacionamento sério com Marco Calvani, um cineasta italiano famoso mundialmente. O galã postou uma foto de mãos dadas com o namorado e escreveu: “chocando um total de 0 pessoas”.

O ator finalmente revelou aos fãs que está namorando



Mesmo nunca tendo se assumido gay, já havia rumores de que Marco estivesse conhecendo alguns rapazes. Feliz no relacionamento, o ator finalmente revelou aos fãs que está namorando. Os seguidores ficaram muito felizes e parabenizaram Pigossi pela força, que ajudará milhares de pessoas que sofrem com o preconceito e o medo de assumirem a sexualidade.

O ator assumiu o relacionamento sério com Marco Calvani



“Estou feliz pelo Marco Pigossi, me dá um quentinho muito gostoso no coração quando eu vejo alguém se sentindo confortável o suficiente para sair do armário em paz”, escreveu o usuário Lucas Paiva no Twitter.

Marco Calvani é cineasta, ator, diretor e tradutor nascido na cidade de Prato, na Itália



O galã global agora dividirá os holofotes com o namorado, que é cineasta, ator, diretor e tradutor nascido na cidade de Prato, na Itália. Ele já atuou em alguns longas e escreveu algumas peças de teatro, além de ser sempre visto junto com estrelas de Hollywood, estando presente até em tapetes vermelhos de filmes com grande bilheteria. Atualmente, ele ensina escrita e atuação nos Estados Unidos e na Europa.



Em meio as agendas cheias, os dois se conheceram e se apaixonaram. Nesta quinta-feira, 25, é celebrado o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e o casal comemorou a data junto. Marco publicou uma foto dos dois de mãos dadas com a legenda: “grato por isso”. Marco compartilhou a imagem nos stories do Instagram.