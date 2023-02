O repórter do povo mostra depoimento de consumidores reais em campanha ‘Serasa é muito mais do que dívidas’

O repórter Márcio Canuto, que foi estrela do Feirão Limpa Nome de 2022, retorna este ano como protagonista da campanha que busca transformar a imagem da Serasa. O repórter do povo divide o protagonismo com consumidores reais que utilizam serviços oferecidos pela empresa, como acesso ao crédito, monitoramento de dados, renegociação de pendências, pagamento de contas, educação financeira e muito mais.

“Essa é a primeira ação que trabalha a marca Serasa como um todo, colocando todas as funcionalidades da empresa sob um mesmo guarda-chuva”, explica Renan Cunha, gerente de Criação. “Nosso propósito é informar que a Serasa tem o ecossistema mais integrado e completo, com serviços e produtos que estimulam e possibilitam a saúde financeira da população”, complementa.

Campanha quer usar credibilidade de Canuto para transformar a imagem da Serasa

Crédito: Divulgação Instagram



A nova campanha de Marketing reforça a sinergia da Serasa com o estilo franco do irreverente jornalista alagoano que conquistou a simpatia do público a partir de suas reportagens autênticas. Desde que se mudou para São Paulo, em 1998, Canuto é conhecido como ‘Fiscal do Povo’, título originário de sua participação no Jornal SPTV (Rede Globo), em que ajudava a resolver problemas que afetavam a rotina dos paulistanos. Como sempre fez na televisão, o repórter imprime na campanha da Serasa a sua credibilidade e identificação, escutando vivências reais e dando voz a essas histórias.

Márcio Canuto retorna como protagonista de campanha publicitária da Serasa

Crédito: Divulgação

“A Serasa é muito mais do que o senso comum imagina. A campanha mostra brasileiros que conseguiram quitar suas dívidas com descontos generosos, consumidores que conquistaram com facilidade um cartão de crédito com benefícios extras, usuários que evitaram fraudes graças aos nossos serviços de proteção de dados e outras situações que ilustram a integração do maior hub de serviços financeiros do país”, observa Renan, responsável pela Criação.