Ator Marcelo Pio celebra sucesso na série ‘Dom’ e personagem marcante da novela ‘Gênesis’

O ator ainda estará no filme “O Meu é Meu, o Seu é Nosso”,: ‘Trabalhar em várias plataformas é uma grande bênção’

Três personagens, em três plataformas diferentes, este é o momento de sucesso vivido pelo ator Marcelo Pio. No streaming ele interpreta o delegado Barradas, da série “Dom”; na TV aberta, seu personagem é Rassani em “Gênesis”, da Record; e no cinema, o ator viverá Carlos em “O Meu é Meu, o Seu é Nosso”, filme que deve ser lançado até o início de 2022. Interpretando tantas personalidades diferentes, o artista – que também já esteve em “A Força do Querer”, da Globo – descreve com prazer cada uma e fala com gratidão da fase vivida.

“Trabalhar em várias plataformas é uma grande bênção. Todas estão fazendo um alto nível de cinema, e este crescimento exponencial das plataformas de streaming diz que é o modelo de futuro para as produções, acho que todas tem seus espaços, seus nichos e suas potências. Tenho fé que as coisas vão voltar aos poucos e que possamos fazer muito teatro, cinema, TV e streaming com a volta do respeitável público!”.

Barradas em “Dom”

“Dom” é uma das séries de maior sucesso da Amazon Prime Vídeos, tanto que a segunda temporada será lançada em breve e promete muitas reviravoltas. Marcelo Pio, que dá vida ao polêmico delegado Barradas, destaca o quão forte e simbólico é o personagem.

“Barradas é uma potência. É uma honra e um desafio viver personagens complexos. Foi um dos trabalhos que senti o personagem bem vivo comigo e estudei muito. Muito bem escrito como todas as personagens da série”, enaltece o ator que adianta que podemos esperar grandes surpresas na segunda temporada:

“A repercussão da série foi ótima, e estou muito feliz pois estamos na segunda temporada e com muita história pra contar. Barradas ainda tem muito pano para manga e ‘Dom’ é uma história mais que necessária para uma reflexão profunda das bases da sociedade”.

Rassani em “Gênesis”

Marcelo Pio também está em “Gênesis”, um dos maiores sucessos da TV Record.

“Outra benção na minha vida, estou muito feliz e grato pelo convite. Rassani chegou aos 47 do segundo tempo pra mim e ele entra na sétima fase de ‘José, Rei do Egito’. Rassani é ismaelita, mercador e carrasco”, conta o ator que adianta que cenas marcantes e inesquecíveis estão por vir.

“Já filmei cenas fortes, muito bem escritas. Os maquiadores da Record fizeram uma caracterização incrível para dar peso ao personagem. Ele vende José, filho de Jacó, como escravo para o comandante do faraó egípcio. É uma honra fazer parte deste trabalho grandioso e de tanta qualidade e sucesso. Poder retratar Gênesis, a origem de tudo, é excepcional”, agradece o ator.

Carlos em “O meu é meu, o seu é nosso”

Mais uma produção em andamento que tem Marcelo Pio no elenco, “O Meu é Meu, o Seu é Nosso”. Vivendo Carlos, um traficante de pedras preciosas, o ator não vê a hora do filme estrear e todos conhecerem o personagem e sua história.

“Carlos é meu primeiro ‘vilão’ no cinema, creio que a estreia seja logo no final do ano ou no início de 2022. Ele é o mistério “problemático” do roteiro. Não posso falar muito, porque o roteiro é tão genial de lindo que espero que a gente possa ver logo nas telonas do cinema”, conta Marcelo que destaca: “Fizemos no jeito BOA (Baixo orçamento e amigos), como diria nosso saudoso amigo mentor Domingos Oliveira. Com fotografia de Lucca Pougy e preparação de elenco da amada Bia Oliveira, o filme está espetacular”.