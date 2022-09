Marcelo Costa Santos, autor de Abre Coração, celebra 40 anos de seu álbum Jogo de Espelhos

Músico, que compôs com o lendário baterista do Traffic, Jim Capaldi, fala da carreira e os novos projetos

Na virada da década de 1970 para os anos 1980, conhecido apenas por Marcelo, nome artístico utilizado no início da carreira, brilhava nas rádios e programas musicais de TV. Quem não cantou os versos “Ah! Abre coração, vem me fazer feliz” na época?



“Abre Coração foi uma música que alcançou uma amplitude muito grande, um sucesso popular que eu ainda não tinha experimentado. Estourou em todos os níveis, no Brasil inteiro”, recorda Marcelo. A letra foi uma parceria com o baterista britânico Jim Capaldi

É sobre este período que o músico vai rememorar na live que acontece no canal Pitadas do Sal, no YouTube, que apresenta semanalmente lives com papos que remetem ao clima de loja de discos, com muita informação e bom humor..



O carioca Marcelo Costa Santos iniciou a carreira artística nos anos 1970, quando atuou como ator no filme Minha Namorada, dirigido por Zelito Viana e Armando Costa. Seu primeiro disco foi lançado em 1976, um compacto simples com suas canções “Morena” (c/ Ney Costa) e “Lua nova”.

Marcelo ressalta que nunca largou a carreira de cantor e também segue com shows pelo Brasil. “Estou aí, se me chamarem eu apareço. Sempre toco em teatros menores, clubes e festas, em formato violão e voz”, avisa.

Marcelo Costa Santos comemora 40 anos do álbum Jogo de Espelhos, que contém o sucesso Abre Coração



Entre seus sucessos ,Além de Abre Coração, destacam-se “Nós dois” e “Estrela do meu clip”.

A live acontece no canal Pitadas do Sal, nesta terça-feira, 6 de setembro, às 19h. Assista através do link https://youtu.be/ldL72rt9goA