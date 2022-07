Mara Maravilha dá selinho em Rodrigo apresentador e o compara à Hebe

Amigos de longa data trocam afeto durante evento do Instituto Cristiane Camargo, apadrinhado pela cantora e apresentadora

Os selinhos de Hebe Camargo são gestos icônicos da TV brasileira. E no último sábado (9), durante evento beneficente do Instituto Cristiane Camargo, Mara Maravilha surpreendeu a web ao dar selinho em Rodrigo apresentador, e compará-lo à inesquecível comunicadora. Rodrigo conta que o gesto já era esperado. “Ela estava me devendo esse selinho e aproveitamos essa causa tão bonita e importante para de fato selar esse momento e chamar atenção para o instituto que era o maior objetivo ali”, ressalta.

Rodrigo diz que o selinho foi também uma forma de chamar atenção das pessoas para a causa importante da Cristiane Camargo

Rodrigo revela ainda que esse apelido já era dado pela amiga Mara Maravilha. “Ela sempre falava que eu parecia com a Hebe, que eu tinha feito um upgrade para Rodrigo Hebe”, complementa. O apresentador conta que é uma honra ser lembrado dessa forma pela Mara Maravilha e relembra ainda o selinho que deu em Hebe. “Sou um grande admirador da Hebe e tive a honra de dar um dos últimos selinhos nela em público, quatro meses antes dela nos deixar. Foi, sem dúvidas, um momento inesquecível”, compartilha.

Rodrigo tece elogios à amiga Mara Maravilha. “Nós temos uma amizade de anos, desde que ela fez um show na minha cidade. E esse gesto demonstra, na minha opinião, o quanto muito daquilo que é dito sobre a postura de Mara em relação ao público gay, não é verdade. Ela sempre foi muito acolhedora e eu tenho muita gratidão à ela”, enaltece.

Rodrigo apresentador relembra que foi uns dos últimos a dar selinho em Hebe na TV aberta

Mara Maravilha é a nova madrinha do Instituto Cristiane Camargo, posto que já foi da saudosa pastora Ludmila Ferber. “Eu estou muito agradecida porque eu me sinto mais próxima de Deus agora com o meu coração pulsando junto com a causa da Cristiane Camargo”, declara. O instituto foi criado por Luma Rodrigues em homenagem à mãe que perdeu a batalha para um tumor cerebral. Para conhecer mais do instituto e saber como pode ajudar, você pode acompanhar o site oficial clicando aqui.