Mansão mais valiosa de Ubatuba tem vista 360°C para o mar e é avaliada em R$39500 milhões

O imóvel de luxo é um dos artigos mais valiosos do litoral norte paulista, aponta especialista

Ubatuba é cheia de praias encantadoras e vários imóveis de tirar o fôlego disponíveis para venda e aluguel, mas nada se compara a um que está localizado próximo a Praia de Santa Rita. Essa casa em questão é uma mansão única e exclusiva, avaliada em quase R$40 milhões, se tornando o imóvel mais caro da cidade.

Com 2.530m² de área construída, a mansão conta com 10 suítes, 15 vagas na garagem e uma vista de 360°C para o mar. O imóvel foi feito pensando naquelas pessoas que querem um lugar inovador e luxuoso, pois não é possível encontrar nada parecido com essa mansão no litoral norte paulista, segundo especialistas.

Com um projeto arquitetônico moderno, contemporâneo e ambicioso, a mansão fica em um condomínio de luxo na cidade e tem uma fachada imponente, que já te aguça a curiosidade de saber o que há lá dentro. A entrada já mostra aos visitantes um acabamento de alto luxo e uma paisagismo pensado em trazer o melhor da natureza para perto.

Ao entrar no imóvel, há um hall de entrada imponente que dá acesso a parte social da mansão, onde há uma grande área coberta, uma sala de inverno, lareira, biblioteca, a cozinha, dois lavabos, um elevador e uma vista de tirar o fôlego do mar. Um diferencial da casa são as grandes janelas e portas de vidro, que além de terem uma vista linda, também trazem muita ventilação natural e iluminação.

Já no segundo andar da mansão há oito suítes bem amplas, um cinema, uma rouparia, dois closets, uma varanda que é a sacada dos quartos e um lavabo. Já o quarto pavimento é como um rooftop, que tem área gourmet completa com área coberta e outra a céu aberto, uma jacuzzi, forno a lenha, churrasqueira e lavabo.



A área de lazer é um verdadeiro espetáculo a parte dessa mansão. Há três suítes, um salão com churrasqueira e forno a lenha, um heliponto, uma hidromassagem para oito pessoas, uma piscina com borda infinita e revestida com pedra vulcânica, um píer, uma sauna, vestiário, área de serviço e lavabos.