Mannu Carvalho: empreendedora revela sua jornada e lança curso ensinando a ganhar R$ 40 Mil mensais com eventos

A influencer e empreendedora no universo dos eventos Mannu Carvalho, compartilha sua jornada marcante de transformação e sucesso. Em uma entrevista exclusiva, ela compartilhou insights adquiridos ao longo de sua carreira e revelou que no próximo dia 07 de maio, lançará um curso que promete ensinar como faturar R$ 40 mil mensais com organização de eventos acessível para profissionais de todos os níveis.

Após enfrentar dificuldades financeiras com o fechamento de um negócio anterior, Mannu iniciou do zero em Trancoso, criando um nicho próprio no mercado de eventos. Sua paixão pela organização a motivou a dedicar-se integralmente a transformar sonhos em realidade, culminando no lançamento de um material fruto de uma década de experiência e aperfeiçoamento contínuo. Segundo a empreendedora, o curso foi projetado para profissionais de todos os níveis, desde iniciantes a veteranos que desejam atualizar suas habilidades.

Empreendedora Mannu Carvalho junto ao cantor Lulu Santos.

“Quando eu me vi imergindo no mercado eu estava trabalhando por uma questão de oportunidade. Era a opção que eu tinha no momento, eu tinha acabado de me formar em Direito, mas eu não tinha OAB e estava extremamente endividada, não sabia por onde recomeçar a minha vida. Quando veio essa proposta de trabalhar em um hotel, e buscando opções de vendas de hospedagens para bater as minhas metas. Foi aí que eu cheguei nos casamentos, e desde então eventos passaram a ser o grande centro dos meus negócios,” revelou Mannu.

Viviane e Cláudio em cerimônia planejada por Mannu Carvalho.

Ao longo dos anos, Mannu Carvalho se tornou uma referência na área de eventos com uma abordagem única centrada no cliente, na atenção aos detalhes e se posicionou como uma profissional de destaque no mercado. “O principal diferencial é você escutar o que o seu cliente necessita, não só na parte organizacional, porque essa área de eventos é uma grande indústria que gera bilhões e bilhões por ano e muitos empregos.”

Mannu Carvalho junto aos noivos Mohana e Juliano durante evento.

Para Mannu, a fórmula do sucesso é baseada em: comprometimento, atendimento personalizado e inovação constante. A importância de entender as necessidades e expectativas de cada cliente, utilizando pilares como empatia e personalização são essenciais para alcançar os R$ 40 mil mensais. Conforme a empreendedora, o curso que está prestes a ser lançado reflete uma década de experiência moldada por tentativas e erros da sua jornada. Mannu explica que seu profundo conhecimento do mercado e dos fornecedores a ajudou a desenvolver um método próprio, ideal para todas as pessoas que buscam se aprimorar na área de eventos.

Ao falar sobre os desafios que enfrentou durante sua carreira, Mannu compartilhou suas experiências ao lidar com o mercado de luxo e sua determinação em manter-se constante.

“Quando você se dispõe a realizar um evento onde as pessoas sonharam a vida inteira com aquele momento, você precisa compreender muito da personalidade desse cliente. Entender muito do que ele espera e tentar trazer tudo pra esse momento. Principalmente, uma das partes mais difíceis é colocar todo esse sonho, expectativa e personalidade dentro do bolso. E existem várias formas inteligentes de fazer isso sem mexer na qualidade do evento,” enfatiza a profissional.

Ao falar sobre os desafios que enfrentou durante sua carreira, Mannu compartilhou suas experiências ao lidar com o mercado de luxo e sua determinação em manter-se constante durante a pandemia, “Em alguns eventos, precisei remarcar várias vezes e lidar com fornecedores tentando aumentar contratos já acordados. Enfrentei a ansiedade dos noivos, mantive parte da equipe apesar das dificuldades, e superei um tumor com várias cirurgias. Foi um verdadeiro malabarismo, mas consegui recomeçar.”

Dentre reflexões sobre a importância da saúde mental e do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, Mannu enfatiza a necessidade de cuidar da própria saúde mental e encontrar maneiras de se manter criativa e inspirada, mesmo diante dos desafios, ” Durante minhas 22 palestras realizadas pelo Brasil, percebi o impacto da minha metodologia e inspirei diversas pessoas. Uma mente positiva influencia positivamente a todos ao redor e trabalhar com eventos te permite ter flexibilidade e criatividade, desde estudar idiomas até viajar. Esse é o grande diferencial da área,” finaliza a influenciadora.