Maite Perroni assina com Pantaya, plataforma de streaming para estrelar e produzir séries e filmes

A atriz vai produzir e estrelas séries e filmes em Espanhol para a Pantaya

Pantaya, a plataforma de streaming premium para filmes e séries a nível mundial em espanhol, anunciou ontem que assinou um contrato geral de vários anos com a ilustre atriz mexicana Maite Perroni. Como parte do acordo, que é o primeiro acordo geral desse tipo com a Pantaya, Perroni vai estrelar e co-produzir séries e filmes originais para a empresa.

Os filmes desenvolvidos como parte desse negócio serão produzidos em conjunto com a Pantelion Films, empresa parceira da Pantaya. Este acordo geral baseia-se em um relacionamento existente entre a superstar latina amplamente reconhecida e a plataforma líder de streaming em espanhol, seguindo o papel atual de Perroni na série original de Pantaya, El Juego de las Llaves’.

Ela também é estrela do filme de animação Un Rescate de Huevitos, que estreou na plataforma no dia 12 de novembro, a série Herederos por Accidente e também atua como atriz e produtora associada do filme Doblemente Embarazada, também disponível na Pantaya. O anúncio foi feito ontem por Paul Presburger, CEO da Pantaya e Pantelion.

“É uma honra formalizar esta parceria com a Pantaya e a Pantelion Films, após tantos anos de colaboração em grandes projetos, incluindo a oportunidade de ser porta-voz da Pantaya no início de seu lançamento, há oito anos”, comentou Perroni. “Estou animada e grata por trabalhar com grandes mentes para criar conteúdo de qualidade premium poderoso e divertido para o público hispânico nos EUA e em todo o mundo’’ disse a atriz.

Presburger acrescentou: “Maite é um talento extraordinário e estamos muito satisfeitos em continuar nosso relacionamento de sucesso com ela. Esta nova parceria destaca o imenso crescimento que tivemos em Pantaya conforme expandimos nossa lista de conteúdo em conjunto com os principais talentos e produtores. Mal podemos esperar para colaborar com Maite e compartilhar nossa nova programação com nossos assinantes. “

Perroni ganhou reconhecimento mundial ao estrelar a novela Rebelde em 2004 e passou a fazer parte do fenômeno musical RBD. Desde então, ela se tornou uma das estrelas latinas mais importantes em nível internacional como uma premiada atriz, cantora, apresentadora, influenciadora e mulher de negócios que abriu o caminho para novas gerações na televisão hispânica. Uma das “Top 10 Latinas To Watch” da Variety em 2015, ela estrelou oito novelas (Telenovelas) por mais de uma década, que foram vistas em mais de 180 países ao redor do mundo com altos níveis de audiência, e múltiplas séries paras plataformas de streaming preeminentes. Maite foi nomeada uma das “The Most Beautiful” pela People En Español 13 vezes consecutivas e é uma potência da mídia social com mais de 30 milhões de seguidores em todas as suas plataformas de mídia social.