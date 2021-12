Mais de 2 mil pessoas são atingidas pelas fortes chuvas em Itamaraju (BA) e cidade se une para reconstrução

As chuvas em Itamaraju atingiram mais de duas mil pessoas no município. Os prejuízos são muitos e a união é muito importante neste momento.

O prejuízo material chega a mais de 40 milhões de reais. Muitas ruas foram tomadas pela lama, casas foram invadidas pelas águas, bairros ficaram sem água potável, energia elétrica e internet, além do comércio, que não tem previsão para reabertura.





A cidade de Itamaraju, na região de Teixeira de Freitas, no Extremo-sul do estado, sofre com as consequências das chuvas torrenciais que atingiram a região nas últimas semanas. Entre os dias 7 e 8 de dezembro, o volume de água atingiu 334 mm, alagando diversos pontos e deixando mais de 2 mil desabrigados e desalojados e quatro pessoas mortas.





No dia 8 de dezembro o prefeito Marcelo Angênica decretou Estado de Calamidade Pública em decorrência dos estragos causados e dos riscos de desabamento. A Defesa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Social, além da Secretaria Municipal de Obras, trabalharam em conjunto para iniciar o processo de reconstrução dos locais danificados.

O prefeito da cidade, que é formado em medicina, atendeu como médico em Nova Alegria e visitou locais atingidos para montar estratégias de recuperação dos estragos.

“Um cinturão de solidariedade se formou em torno do desastre. Coordenação de Defesa Civil de Itamaraju, Exército, Marinha, Defesa Civil do Estado, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e centenas de voluntários que trabalham sem parar nas retiradas dos móveis e eletrodomésticos perdidos”, declara o site da prefeitura.

É necessário que essa corrente de apoio continue, para que a cidade consiga se reestruturar, tendo em vista que há novas previsões de chuvas fortes para a região. Para saber como ajudar, o telefone da Prefeitura de Itamaraju é (73) 3294-3132.