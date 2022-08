Maior marketplace de saúde no Brasil, Portal do Médico pretende faturar R$18.5 milhões em 2022

Site cresceu 94% de 2021 para 2022 e neste ano projeta crescimento de 156%

O Portal do Médico é um portal exclusivo que oferece um Marketplace para que Médicos, Profissionais da Saúde, Hospitais, Órgãos Públicos, Clínicas, Consultórios, Empresas, Estudantes e pessoas físicas possam anunciar, vender e comprar produtos pela internet.

Maicon Alves dos Santos | CEO & Founder no Portal do Médico

Atualmente, o Portal do Médico é o maior marketplace de saúde do Brasil e é focado, exclusivamente, na compra e venda de produtos para a área da saúde.”Hoje, atendemos um segmento em constante crescimento e ajudamos médicos, clínicas e hospitais a encontrar e comprar produtos que estão buscando”, explica Maicon Alves, administrador de empresas, que enxergou, em 2016, um ramo que ainda era pouco explorado no Brasil, o e-commerce de produtos e equipamentos para a área da saúde e, com isso, decidiu lançar o Portal.

Em 2022, o marketplace já conta com mais de 1250 novos clientes, mas a projeção do CEO é de adquirir pelo menos mais de 4.500 até o final de 2022. Além disso, em 2021, o Portal do Médico faturou R$ 7.2 milhões e, no primeiro semestre de 2022, já ultrapassou o valor, tendo arrecadado um valor de R$ 7.4 milhões.

“Estamos em constante crescimento e não paramos por aí. Nossa meta esse ano é faturar R$ 18.5 milhões” – Maicon Alves

A empresa apresentou um crescimento de 94% de 2021 para 2022, comparando o primeiro semestre de ambos os anos. Desde 2016, a companhia já atendeu mais de 45 mil clientes, tem mais de 12 milhões de acessos no site e conta com quase 85 mil produtos anunciados. Mais de R$ 3 bilhões já foram cotados de maneira online e mais de R$ 970 milhões já foram negociados pelo Portal do Médico.

“Estamos em constante crescimento e não paramos por aí. Nossa meta esse ano é faturar R$ 18.5 milhões e sabemos que podemos atingir esse número, pois diariamente, existem pessoas cadastrando novos produtos em novo site e, também compradores adquirindo em pequenas ou grandes quantidades, além das inúmeras parcerias que estamos fechando com empresas de todo o país”, finaliza o CEO.