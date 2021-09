Hotel monta exposição com itens de Elvis Presley, Madonna e vários ídolos mundiais

Qualquer amante de arte e entretenimento vibraria em poder ter contato com itens dos ídolos. É essa experiência única que o Hard Rock & Casino Hotel Punta Cana está proporcionando para os hóspedes. Foi montada uma exposição especial no resort com objetos que pertenceram a artistas renomados no mundo inteiro.

O Hark Rock também tem uma parede especial dedicada ao esporte



Atendendo a todos os gostos musicais, o Hard Rock & Casino Hotel Punta Cana separou itens de artistas do rock, pop e de grandes lendas que já não estão mais aqui. “Temos peças que foram importantes para artistas de vários estilos e épocas, e sabemos que os nossos hóspedes se sentem mais próximos dessas pessoas quando estão em contato com os itens”, afirma Leonel Reyes, Diretor Corporativo para a América Latina do RCD Hotels.

Na exposição, também é possível encontrar uma roupa feita à mão pelo Prince



Entre os itens cobiçados pelo público, está o vestido da Gloria Estefan, a guitarra da banda Santana, uma fantasia da Paulina Rubio, uma limusine usada por Madonna, uma moto da Harley Davidson pertencente ao Billy Idol, uma roupa feita à mão por Prince, um vestido de Britney Spears, um baixo do Gene Simmons da banda Kiss, uma bateria do Matt Sorum de Guns N’ Roses, um terno usado pelo guitarrista do The Beatles, entre outros artigos.



¬Além da exposição de itens, o resort conta também com uma parede inteira de objetos que marcaram a história do rock mundial e uma focada em esportes, onde é possível encontrar camisetas de diversos artistas. Os itens foram doados pelos famosos ao Hard Rock e estão disponíveis no Hard Rock & Casino Hotel Punta Cana.