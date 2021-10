MAC supera pandemia criando laço ainda maior com consumidores pela internet

Julia Kahn falou sobre o que a marca de maquiagem mais famosa do mundo fez para driblar a pandemia

Muito se fala sobre como o mercado de eventos foi afetado na pandemia. Assim como ele, o setor de maquiagens, que dependia muito das festas e lojas abertas, teve uma queda significativa. Julia Kahn, Diretora de Marketing LATAM na MAC, explicou sobre como a marca número 1 de maquiagens no mundo conseguiu driblar esse momento difícil.



Em entrevista ao CMO Summit, o maior evento digital de marketing do mundo, Julia contou que o mercado de maquiagem precisou inovar durante a pandemia. Ela contou que o fechamento das lojas, shoppings e diminuição de passageiros nos aeroportos afetou muito o setor. Com isso, eles começaram a ensinar makes para home-office e ‘happy-hour’ virtual, mas com o tempo só isso não bastou.

Conhecida como uma marca próxima dos clientes, Julia contou que a MAC aproximou esse contato de forma virtual, conseguindo assim driblar um pouco dos prejuízos causados pela pandemia.



“Olhamos para as nossas raízes, para nossa essência. A fortaleza da MAC sempre foi o relacionamento próximo com os artistas de lojas, eles são verdadeiros consultores e amigos dos nossos consumidores. Então, pensamos que, por mais que as ocasiões de uso dos nossos clientes estejam diminuindo, ele ainda quer trocar ideia. Brasileiro é apaixonado por beleza e maquiagem, então trouxemos esse mesmo relacionamento [que sempre tivemos] para o digital. Abrimos algumas ferramentas de troca de conversa para esses artistas, que estavam trabalhando com horário reduzido ou com as lojas fechadas. Aí levamos eles para o mundo digital”, explica a diretora de marketing da marca.

Com isso, Julia contou que hoje os clientes conseguem falar com os ‘make-up artist’ da MAC por WhatsApp e até por vídeo pelo site da marca. Os artistas ajudam os clientes a escolherem os produtos e até a fazer maquiagens para eventos on-line. “O assunto muda, mas a forma de se relacionar a gente manteve a mesma, só não era mais ao vivo”.

Para melhorar ainda mais a experiência de compra dos clientes, a MAC foi a primeira empresa a lançar uma ferramenta de “virtual try-on”, “experimentar virtualmente” em tradução livre. A pessoa sobe uma foto dela no site ou abre a câmera ao vivo e escolhe o produto que quer testar. Como se fosse um filtro do Instagram, a ferramenta mostra como o produto ficaria no tom de pele da pessoa.