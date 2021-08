Luciano Huck envia primeiro vídeo-autógrafo de seu livro para Lu, do Magalu

Parceria entre o Magalu e a emotion tech Polen oferecerá “autógrafos” virtuais personalizados, em quantidade limitada, para compradores do livro

A partir do dia 20 de agosto, está disponível nos canais digitais do Magalu o livro De Porta em Porta, no qual o apresentador Luciano Huck reúne memórias pessoais, aprendizados e conversas vivenciadas em mais de 20 anos de carreira.

Em ação publicitária inédita para o lançamento, Huck gravará um autógrafo em formato de vídeo para os clientes que comprarem o livro pelos canais digitais do Magalu. O vídeo-autógrafo, em estoque limitado, será personalizado para o leitor que comprar ou ganhar a obra.

Para o lançamento da ação, Luciano Huck gravou o primeiro vídeo-autógrafo para a Lu, influenciadora virtual do Magalu. “A parceria com a Polen faz parte da estratégia de buzz, que terá nossa influenciadora virtual como protagonista e abrirá espaço para explorarmos um conceito inédito, no Super App Magalu, para lançamento de livros”, afirma Pedro Alvim, gerente sênior de Marca e Redes Sociais do Magalu.

A ação é uma parceria da Polen, uma emotion tech (empresa de tecnologia especializada em criar emoções) e o Magalu. Para receber o vídeo-autógrafo, quem comprar o livro pelo site do Magazine Luiza deverá acessar o link https://polen.me/produtos/de-porta-em-porta e validar o código, recebido por e-mail, até o dia 31 de agosto de 2021. Após a validação, o leitor receberá o vídeo-autógrafo do autor por meio da plataforma Polen, conforme o regulamento.

“Nosso objetivo é criar emoção por meio da tecnologia. Vamos permitir que o Luciano Huck emocione 500 fãs com uma mensagem de agradecimento pela compra de seu livro. Ele vai gravar os vídeos um a um, falando diretamente a cada leitor”, diz Sobhan Daliry, CEO e fundador da Polen. Atualmente, a plataforma conta com a participação de celebridades como Luccas Neto, Cid Moreira, Preta Gil e Fernanda Gentil.