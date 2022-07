LS Jack anuncia turnê comemorativa de 25 Anos

Show inédito contará com os maiores sucessos da banda

Companheiros de longa data, o LS Jack agora tem o cantor Vinny como vocalista. Neste momento, os cantores se unem para estrear a nova turnê LS Jack 25 anos, no Blue Note São Paulo, neste sábado (16).

Show inédito contará com os maiores sucessos da banda

“O projeto LS Jack 25 anos surgiu para celebrar a carreira da banda, contar um pouco da sua história, mostrar influências e apontar novos caminhos. Fazer do novo show uma grande festa, onde o público pode entrar em sintonia e comunhão com cada canção é um objetivo. Vamos colocar a galera para cantar tudo do início ao fim!”, conta a banda.

O show será um passeio por grandes sucessos da banda: “Teremos todos os clássicos da banda, como ‘Carla’, ‘Uma Carta’, ‘Você Chegou’, ‘Sem Radar’, entre outras”.

“Já estamos com uma agenda bacana, passando por SP, RJ e MG”, afirma a banda

Com o cantor Vinny nos vocais, o LS Jack explica que no show inédito, há espaço para as músicas de sucesso do artista, além de homenagens a grandes nomes da música nacional.

“Vale ressaltar que no repertório teremos também canções de sucesso do Vinny, além de versões de outros artistas importantes do rock nacional, como: Legião Urbana, Lulu Santos, Skank, Gilberto Gil, entre outros. A expectativa é a melhor possível. Estar no palco é o maior prazer da banda. Já estamos com uma agenda bacana, passando por SP, RJ e MG e, em breve, estaremos também em outras capitais e interior do Brasil. Queremos viajar muito, dividir esta história, esta nova fase com novos e velhos fãs e passar uma energia incrível no show para que todos saiam de alma lavada”, completa.

Em fevereiro de 2020, o cantor Vinny anunciou sua entrada no LS Jack

LS Jack 25 Anos

Em fevereiro de 2020, o cantor Vinny anunciou sua entrada no LS Jack. O cantor também compôs um single chamado LS Jack, gravado no primeiro álbum da banda. Em janeiro de 2021, Vinny e a banda lançaram o primeiro EP LS Jack e Vinny – Volume 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O Vinny, além de um grande amigo, também sempre esteve presente ao lado da banda como parceiro, colaborador e compositor. Éramos da mesma gravadora, já dividimos o palco juntos e alguns dos nossos integrantes tocaram com ele na carreira solo. Com esta proximidade e afinidade, foi natural para que ele se tornasse o novo vocalista”, concluíram.