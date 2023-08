Loja de artigos religiosos de São Paulo faz sucesso com público e ganha apelido: “Shopping da Macumba”

A VLK Casa Mística oferece itens para adeptos de todas as religiões e seu grande diferencial é o ambiente setorizado.

O dono da loja e fundador da marca, Willian Teoro, sempre sonhou em ter um empreendimento no nicho de itens para religião, mas seu objetivo era oferecer ao público um ambiente setorizado e que fugisse dos padrões de casas de artigos religiosos. Para ele era prioridade que cada produto tivesse seu espaço e assim pudesse proporcionar aos seus clientes um local de compras calmo, harmonioso e que acima de tudo transmitisse paz.

Willian Teoro é dono da loja e fundador da marca, ele também é fundador do O Pão Do Pai. Créditos: Divulgação O setor de imagens da VLK Casa Mística. Créditos: Divulgação A fachada da VLK Casa Mística que fica localizada na Vila Mariana, na região Centro-Sul de São Paulo. Créditos: Divulgação

O sonho de William se tornou realidade e assim nasceu a VLK Casa Mística, inaugurada em fevereiro de 2023, a loja fica localizada na Vila Mariana, na região Centro-Sul de São Paulo. O ambiente se tornou uma casa que acolhe todos os seus frequentadores, independente da religião que cultuam. Através do acolhimento, a loja abraça a individualidade de cada pessoa que passa por lá. Além disso, por meio da espiritualidade, a VLK busca promover a transformação pessoal de seus clientes, oferecendo uma experiência que envolve reflexão, conexão e bem-estar.

A transformação é o benefício final que a loja entrega ao cliente, seja aumentando sua conexão espiritual, mudando alguma condição ou causando algum sentimento positivo. Em uma atmosfera de magia envolvente, a sensação que a VLK provoca é de curiosidade e fascínio – agindo com ousadia e criatividade, gerando uma aura de mistério que cativa a todos com quem se relaciona.

O café do O Pão do Pai que fica nas dependências da VLK Casa Mística. Créditos: Divulgação

Além dos produtos, a VLK oferece serviços como: constelação familiar, reiki, cura quântica, leitura de baralho cigano e tarô. Para completar a deliciosa experiência ainda há o Espaço Mais Sabor que conta com um café do O Pão do Pai, um lugar de lazer ideal para fazer uma pausa, realizar uma reunião ou simplesmente passar uma tarde tranquila se deliciando com os pães e doces.